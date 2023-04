Puncak Arus Balik, Polda Jateng Catat Kenaikan Kendaraan 49% di Jalur Arteri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jateng: Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah mencatat volume kendaraan arus balik via jalur arteri di wilayah Jawa Tengah mengalami kenaikan hingga 49 persen pada H+2 Idulfitri 1444 Hijriah atau Selasa, 25 April 2023."Lalu lintas di luar jalan tol juga kita hitung, jadi peningkatan hampir sekitar 49 persen yang menuju Jakarta yang tidak melalui tol," kata Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryonugroho di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 25 April 2023.Agus mengatakan Polda Jawa Tengah lewat Operasi Ketupat Candi 2023 telah menyiapkan 21.600 personel untuk pengamanan selama libur Lebaran 2023 atau 1444 Hijriah.Personel tersebut telah disebar di 243 pos pelayanan dan pos pengamanan. Personel tersebut juga ditugaskan mengelola arus lalu lintas jika terjadi kepadatan.Agus mengungkapkan ada beberapa titik di jalur arteri yang rawan terjadi kepadatan lalu lintas, namun Ditlantas Polda Jawa Tengah sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas di titik-titik tersebut."Sistem one way atau satu arah ini bukan hanya di tol saja. Kami juga melakukan one way, buka tutup jalur, dari Cilacap Banyumas khususnya jalur di wilayah Brebes karena arah ke Jakarta cukup padat sehingga flyover Klonengan Brebes dilakukan one way," ujarnya.Gerbang Tol Kalikangkung yang merupakan rute utama arus mudik dan arus balik, pada H+2 Idulfitri 1444 Hijriah mencatat kenaikan volume kendaraan menuju Jakarta sebesar 66,9 persen. Agus menyebut ada kenaikan volume kendaraan di dari sekitar 29.000 kendaraan menjadi sekitar 49.000 kendaraan.Pemerintah telah memberlakukan sistem one way atau satu arah di mulai dari Gerbang Tol Kalikangkung KM 414 di Semarang sampai Tol Jakarta-Cikampek KM72.Sehingga meski mengalami kenaikan volume kendaraan, tidak ada kepadatan di GT Kalikangkung hingga Selasa sore pukul 15.00 WIB Sistem rekayasa lalu lintas jalan one way GT Kalikangkung menuju Jakarta via Tol Jakarta-Cikampek awal akan diterapkan hanya pada Senin (24/4) pukul 14.45-00.00 WIB.Namun pada Selasa pagi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengumumkan sistem one way diperpanjang hingga Selasa pukul 00.00 WIB.