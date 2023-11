Harga Cabai di Malang Merangkak Naik, Tembus Rp100 Ribu

Daviq Umar Al Faruq • 27 November 2023 15:33



Malang: Harga cabai rawit di Kota Malang, Jawa Timur, terus merangkak naik selama beberapa pekan terakhir. Harga cabai rawit di beberapa pasar tradisional saat ini telah menyentuh angka Rp100 ribu per kilogram. Salah satu pedagang sayur di Pasar Bunulrejo Malang, Marli, mengatakan, harga cabai rawit terus merangkak naik sebulan ini. Ia mengaku, harga cabai rawit sebelumnya masih di angka Rp95 ribu per kilogram kini menjadi Rp100 ribu per kilogram. "Harganya sudah enggak normal, jualan cabai itu modalnya banyak, untungnya enggak seberapa, kadang ya enggak ada untungnya," katanya, Senin 27 November 2023. Marli mengaku, kenaikan harga cabai rawit ini berdampak terhadap berkurangnya pembeli. Sehingga ia pun juga tidak menyimpan stok cabai rawit dengan jumlah yang banyak untuk mengantisipasi hal tersebut. "Biasanya kulakan (tengkulak) 5 kilogram, sekarang 2 kilogram. Pembeli juga berkurang, rata-rata orang beli setengah ons Rp5 ribu," bebernya. Sementara itu, pedagang sayur di Pasar Klojen Malang, Ninik Ribawati, mengatakan, harga cabai rawit di tempatnya saat ini sudah mencapai Rp90 ribu per kilogram. Harga cabai itu sudah dirasakannya selama tiga hari ini. "Kenaikannya bertahap, harusnya normalnya Rp50 ribu sampai Rp55 ribu. Kalau yang cabai merah gemuk ini lagi turun sedikit sekarang Rp55 ribu, sebelumnya Rp60 ribu," katanya. Ninik menyebutkan, selain cabai rawit, harga jenis sayuran lainnya juga mengalami kenaikan. Saat ini, untuk harga Manisa sekitar Rp9 ribu dari sebelumnya Rp6 ribu. Begitu juga dengan buncis seharga Rp18 ribu dari sebelumnya Rp12 ribu. "Kubis sekarang Rp7 ribu, biasanya Rp4 ribu. Sawi daging Rp10 ribu dari sebelumnya Rp5 ribu," ujarnya. Berdasarkan pantauan Medcom.id, kenaikan harga cabai rawit juga terjadi di UPT Subterminal Agrobisnis (STA) Mantung, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Pada hari ini, 27 November 2023, harga cabai rawit menyentuh angka Rp80 ribu per kilogram.





