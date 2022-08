Tingkat Kesembuhan Kasus Covid-19 di Batam 96,92%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEN)

Batam: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam, Kepulauan Riau , mencatat tingkat kesembuhan di daerahnya mencapai 96,92 persen.Secara kumulatif sejak awal pandemi, sebanyak 31.077 orang terkonfirmasi covid-19 sebanyak 30.122 orang di antaranya menyelesaikan isolasi , 918 meninggal, dan 37 kasus aktif."Tingkat kesembuhan 96,92 persen, tingkat kematian 2,954 persen, dan tingkat kasus aktif 0,119 persen," kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Batam, Azril Apriansyah, Rabu, 3 Agustus 2022.Dia menjelaskan hari ini tercatat lima kasus terkonfirmasi covid-19, kemudian nihil yang menyelesaikan isolasi dan meninggal.Sebanyak 37 kasus aktif di antaranya 21 orang warga kecamatan Batam Kota, tiga orang warga Bengkong, empat orang warga kecamatan Lubuk Baja, tiga warga Kecamatan Sekupang, dua warga kecamatan Sei Beduk, empat orang warga kecamatan Nongsa, sedangkan untuk kecamatan lainnya nihil kasus aktif."Dalam laporan Satgas, disebutkan hasil asesmen situasi covid-19 per 31 Juli 2022 adalah level satu," jelas Azril.Transmisi komunitas mendapatkan penilaian tingkat satu dengan kasus konfirmasi 1,74 per 100 ribu penduduk per pekan, rawat inap tingkat satu 0,06 per 100 ribu penduduk per pekan, dan kematian tingkat satu 0,00 per 100 ribu penduduk per pekan.Lalu kapasitas respon dinilai memadai. Dari sisi testing, positivity rate 1,08 persen per pekan, pelacakan dinilai memadai dengan rasio kontak erat yang diperiksa 14,85 per kasus konfirmasi per pekan, dan perawatan memadai dengan 0,50 persen BOR per pekan.Sedang vaksinasi dinilai memadai yang mencapai 104,34 persen warga sasaran yang mendapatkan vaksinasi lengkap, dan 79,29 persen untuk vaksinasi lengkap pada lansia.