Tingkatkan Soft Skill, Ratusan Perempuan Milenial di Sulsel Dilatih MUA

Makassar: Relawan Srikandi Ganjar Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar make up competition di Kota Makassar, Sulsel. Kompetisi tersebut diadakan untuk meningkatkan soft skill perempuan milenial di Sulsel."Tujuannya yang pasti kami mau meningkatkan soft skill dari para milenial yang ada Sulawesi Selatan," kata Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Sulsel, Nurul Awainah di Jalan Daeng Tompo, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulsel, Sabtu, 21 Januari 2023.Nurul mengatakan make up competition kali ini diikuti ratusan milenial dari berbagai daerah di Sulsel seperti Makassar, Gowa, Maros, hingga Takalar. Para peserta merupakan para pemudi yang tertarik dan gemar menggeluti bidang make up artist."Pesertanya para milenial Sulsel yang lagi marak-maraknya mau jadi make up artist. Beberapa peserta ini ada yang memang pemula, ada juga yang sudah biasa ikut kompetisi make up," kata Nurul.Dalam kompetisi make up tersebut, ratusan peserta unjuk kebolehan menghias wajah model-modelnya dengan berbagai riasan, gaya, dan warna. Semuanya fokus menghias area di sekitar mata."Nah tema kali ini kita mengambil tema 'Simple Eye Creation', jadi para peserta ini harus membuat make up yang lebih mencolok di bagian mata. Setelahnya para model yang telah di-make up catwalk untuk kami melihat secara detail hasil make up-nya itu seperti apa," kata Nurul.Tak lupa, Nurul menyebut pihaknya juga menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo kepada ratusan perempuan milenial Sulsel tersebut. Nurul mengatakan, Srikandi Ganjar ingin mendekatkan milenial Sulsel kepada pria berambut putih yang kini menjabar Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu."Kami memperkenalkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Kami menyampaikan sosok Pak Ganjar yang dekat dengan milenial, dan kami juga makin mendekatkan milenial yang ada di Sulawesi Selatan dengan Pak Ganjar," katanya.Nurul berharap, milenial yang ada di Sulsel semakin mengembangkan hobi dan minatnya sebagai soft skill. Menurut Nurul, soft skill ini akan berguna saat mereka memasuki dunia kerja atau sedang mencari peluang usaha."Harapan kami, seluruh milenial di Sulsel lebih fokus untuk memperdalam soft skillnya agar mereka siap di dunia kerja kalau misalnya mereka setelah selesai kuliah mencari kerja. Kami berharap mereka secara soft skill sudah siap," tutur Nurul.Nurul pun berkomitmen untuk terus menebar manfaat ke milenial di Sulsel. Nurul mengatakan, Srikandj Ganjar Sulsel akan menggelar berbagai kegiatan yang menunjang soft skill para milenial."Kami memang betul-betul menyasar milenial muda, khususnya kegiatan-kegiatan yang agak santai tapi di soft skillnya, biar lebih terasa," kata dia.