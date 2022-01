Divonis HIV/AIDS, Pemuda di Blitar Ditemukan Gantung Diri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(LDS)

Blitar: Pemuda berinisial AS, 25, warga Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ditemukan tewas gantung diri. Dia nekat mengakhiri hidup usai divonis mengidap HIV/AIDS."Hasil penyelidikan sementara diduga depresi karena sakit yang diderita sehingga korban bunuh diri," ujar Kasi Humas Polres Blitar Iptu Udiyono, Selasa, 18 Januari 2022.Tubuh AS tergantung pada sebatang pohon jati dengan tali sepanjang 1,5 meter yang menjerat lehernya. Pihak keluarga AS menemukan secarik kertas berisi pesan tertulis yang ditengarai tulisan tangan AS.Selain itu, belum lama ini AS sempat bercerita telah melakukan cek kesehatan untuk mengetahui sakitnya. Hasil tes menyatakan, AS mengidap HIV/AIDS. Dalam lembaran surat itu, AS juga memberi petunjuk kalau posisinya ada di ladang."Sebelum ditemukan meninggal dunia, informasi yang disampaikan keluarga, korban sempat mengeluh sakit," kata Udiyono.Keluarga yang pertama kali menemukan jenazah langsung melapor ke polisi. Dari pemeriksaan, petugas tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Pihak keluarga pun menolak autopsi jenazah, dan meminta untuk langsung dimakamkan.