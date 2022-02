Harga Daging Sapi di Surabaya Masih Stabil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Harga daging sapi di pasaran Kota Surabaya, Jawa Timur, masih normal alias stabil Rp120 ribu per kilogram (kg). Kondisi tersebut terpantau di salah satunya di Pasar Karah dan Pasar Wonokromo."Infonya harga daging naik, tapi tadi saya beli harganya masih normal Rp120 ribu per kg," kata Astrid, 43, salah satu pengunjung Pasar Karah, saat temui Medcom.id, Jumat, 25 Februari 2022.Baca: Gempa Meretakkan Dinding Sel Lapas Talu Pasaman Astrid mengaku bersyukur harga daging di Surabaya tidak naik seperti di Jakarta. Ia berharap harga daging terus stabil hingga bulan Ramadan. "Mudah-mudahan gak naik, stabil sampai lebaran," jelasnya.Sementara Hafsah, 63, salah satu pedagang daging sapi di Pasar Wonokromo, mengatakan harga daging saat ini normal sebesar Rp115 hingga Rp120 ribu per kg. Hafsah mengaku menjual daging sapi seharga Rp115 ribu per kg. "Alhamdulillah harga daging stabil, tidak naik. Semoga tidak naik sampai bulan puasa," ungkap Hafsah.Hafsah mengaku jika dirinya kulakan daging sebanyak 1 ton per hari di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kedurus. Daging tersebut biasanya terjual habis pada hari itu juga. Namun jika masih ada yang belum terjual, ia menaruh daging sapi di lemari pendingin di samping lapaknya. "Ada pelanggan yang maunya daging sapi beku, tapi kalau untuk bakso biasanya beli daging yang masih segar," ungkapnya.Sementara Direktur Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surya, Fajar Arifianto, menyebut saat ini jumlah stok sapi potong di RPH Surya Surabaya melimpah sehingga pasokan daging sapi ke pasar di wilayah Surabaya raya tidak mengalami kekurangan.Menurutnya kondisi ini berbeda dengan di Jakarta dan wilayah Jabodetabek yang harga dagingnya mulai mahal.Fajar menyebut jumlah sapi yang dipotong setiap harinya mencapai 100 hingga 150 ekor per hari. Fajar pun memastikan ketersediaan sapi potong di Surabaya aman, bahkan hingga lebaran."Alhamdulillah ketersediaan daging di Surabaya aman, dan kami pastikan stok daging maupun distribusi daging di wilayah Surabaya raya aman bahkan melimpah hingga lebaran mendatang," ujar Fajar.