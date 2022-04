Polres Metro Bekasi akan Berlakukan One Way di Ruas Jalan Kalimalang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WHS)

Bekasi: Polisi berencana memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) di Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal itu akan dilakukan ketika terjadi kepadatan kendaraan dari arah Jakarta di Jalan KH Noer Ali, Kalimalang.Saat ini, para pengedara dari arah Jakarta yang ingin ke arah timur harus belok ke kanan atau kiri di Jalan Ahmad Yani. Dengan kata lain, mereka tidak bisa melintas ke Jalan M Hasibuan karena telah diberlakukan satu arah ke arah berlawanan.Sehingga, pengendara harus melintas di Jalan Ahmad Yani dan melanjutkan ke Jalan Ir H Juanda (belok kiri) atau ke Jalan Cut Meutia (belok kanan).Kanit Turjawali Polres Metro Bekasi Kota, AKP Ganda Siburian mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan rencana rekayasa lalu lintas one way dari Kalimalang langsung ke Jalan M Hasibuan, Kota Bekasi.Namun, one way tersebut baru akan dilaksanakan jika terjadi kepadatan lalu lintas dari arah Jakarta."Betul (one way), nanti kita lihat eskalasi lalu lintas dari Jalan KH Noer Ali ya. Kalau memang dari Kalimalang cukup meriah, nanti kita bikin one way arah ke Jalan Hasibuan," kata Ganda di Bekasi, Senin 25 April 2022.Polisi akan memberlakukan one way secara situasional dengan memerhatikan volume lalu lintas."Itu situasional, kalau sekarang dalam pantauan saya di sana, jalur Kalimalang masih landai," ujarnya.Ganda mengatakan bahwa pihaknya memprediksi lonjakan arus mudik akan terjadi pada tanggal 27-28 April 2022 mendatang atau bersamaan dengan cuti bersama Aparatur Sipil Negara (ASN).Dirinya mengimbau agar para pemudik yang hendak ke kampung halamannya untuk memastikan kondisi fisik dalam keadaan yang sehat. Kemudian, tidak memaksakan diri untuk berkendara ketika sudah lelah di dalam perjalanan."Apabila mengantuk, ada rest area atau tempat-tempat yang disediakan seperti Pospam inu untuk tempat istirahat. Silakan istirahat, jangan dipaksakan untuk keselamatan bersama," demikian Ganda.Volume lalu lintas di Kota Bekasi sendiri mulai meningkat sejak beberapa hari kebelakang. Hal itu menyusul sejumlah pemudik yang berangkat mudik lebih awal. Ganda menjelaskan peningkatan pemudik roda dua terjadi sejak Sabtu, 23 April hingga hari ini, Senin 25 April 2022."Mulai dari kemarin, Sabtu, Minggu, Senin ya, itu terlihat sampai jam 10 malam. Biasanya kan sampai jam 8 malam sudah terpantau landai ya," kata Ganda.Lebih lanjut dirinya menerangkan arus pemudik terpantau sudah mulai melintas di Kota Bekasi."Sebagian sudah ada (pemudik) dalam pantauan kita, terlihat dari barang-barang yang ada di kap mobil," ujarnya.Berdasarkan pantauan medcom.id, lalu lintas di sekitar Gerbang Tol Bekasi Barat masih terpantau padat hingga pukul 22.00 WIB.