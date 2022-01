Tahun Baru, Harga Pangan di Temanggung Masih Tinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Temanggung: Memasuki tahun baru 2022, harga sejumlah kebutuhan pokok dan sayuran di Temanggung, Jawa Tengah, terpantau masih tinggi. Hanya komoditas telur ayam yang mengalami sedikit penurunan.Pantauan pada Sabtu, 1 Januari 2022, harga daging ayam potong masih bertahan Rp35.000-Rp36.000 per kilogram. Harga gula pasir Rp12.000 per kilogram, dan beras medium Rp10.500 per kilogram dan beras premium Rp12.000 per kilogram. Harga telur ayam turun Rp 2000 per kg, yakni dari Rp32.000 per kg menjadi Rp30.000 per kg.Adapun harga sayuran seperti komoditas cabai rawit merah masih bertahan Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Cabai merah besar keriting Rp35.000-Rp40.000 per kilogram. Komoditas bawang merah dipasarkan dengan harga antara Rp22.000-24.000 per kilogram. Bawang putih kating ditawarkan Rp30.000 per kilogram.Baca juga: Perahu Nelayan di Situbondo Tersambar Petir, 4 Orang Tewas 1 Hilang Yani, salah seorang pedagang, mengatakan, harga-harga mulai naik menjelang Natal dan bertahan sampai sekarang. Namun demikian pasokan kebutuhan pokok relatif lancar."Harga telur ayam masih belum mencapai harga normal antara Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Harga beras medium rata-rata naik Rp300 per kilogram dan beras premium naik Rp500 per kilogram," katanya.Pedagang daging ayam, Tina, berharap harga daging kembali normal pascaperayaan tahun baru."Mudah-mudahan setelah Tahun Baru nanti harga kembali normal," katanya. (Tosiani)