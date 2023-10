Seorang Ayah di Malang Tewas Dibacok Pria yang Sering Ganggu Anaknya

Fatha Annisa • 21 Oktober 2023 16:36



Kapolsek Kedungkandang, AKBP Agus Siswo Hariyadi mengungkapkan tragedi ini berawal dari AT yang kesal karena anaknya sering dijahili oleh AA.



"Dari keterangan yang kami dapat, pelaku memang sering menjahilinya (anak AT)," kata Agus.

Di hari kejadian sekitar pukul 16.30 WIB, AA kembali menjahili anak AT yang masih berusia 3 tahun dengan cara menakut-nakuti. Kesal, AT mengambil sebilah celurit di rumahnya. Ia menghampiri pelaku dan menegurnya supaya berhenti menjahili sang anak.



Pelaku tidak terima ditegur oleh AT. Alhasil, cekcok pun terjadi dan keduanya saling



Nyawa AA dapat diselamatkan. Namun, AT yang langsung dilarikan ke RSUD Kota Malang, berakhir tewas karena luka yang dialaminya terlalu parah.

Setelah mendapat laporan dan melakukan penyelidikan, polisi mengamankan AA ketika ia sedang mendapatkan perawatan di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti dua celurit, ponsel, dan sepeda motor pelaku.



“Pelaku masih menjalani perawatan. Setelah kondisinya membaik, maka akan langsung kami lakukan penahanan," jelas Agus.



Akibat perbuatannya, AA dijerat Pasal 338 KUHP juncto Pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.







