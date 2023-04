Pengunjung Membeludak, Pantai Anyer Ditutup

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Pengunjung di lokasi wisata Pantai Anyer, Cilegon, Banten membeludak. Akhirnya, Polres Cilegon menutup lokasi wisata tersebut, bertujuan agar masyarakat tidak berdesak-desakan dan terjadi kemacetan yang parah."Kami lihat mulai pukul 12.00 WIB Pantai Anyer sudah mulai penuh pengunjung. Sehingga orang yang mau ke Anyer kami stop dulu hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kami putar balik semua kendaraan yang mau masuk ke Anyer," ujar Kapolres Cilegon, AKBP Eko Tjahyo Untoro, Senin, 24 April 2023.Eko menuturkan, pihaknya telah menyiapkan dua jalur bagi pengunjung yang hendak keluar dari Pantai Anyer, yakni melalui Simpang Teneng-Padarincang-Palima hingga masuk ke Gerbang Tol (GT) Serang Timur. Kemudian, lanjutnya, melalui jalur Pasar Anyer-JLS Kota Cilegon kemudian masuk ke GT Cilegon Timur."Melalui JLS dan Simpang Teneng, Simpang Teneng itu ada juga yang dari Pandeglang kemudian menuju Padarincang," katanya.Baca: Jalur Wisata Anyer-Carita Diberlakukan One Way Eko menjelaskan, sebelum Pantai Anyer dipenuhi para pengunjung dan ditutup, pihaknya sempat memberlakukan sistem satu arah atau one way. Setelah padat, kata Eko, semua kendaraan diputar balikkan dan objek wisata Pantai Anyer ditutup sementara waktu."Sebelum terjadi kepadatan di lokasi wisata, kita telah berlakukan one way. Sekarang sudah mulai penuh, jadi kami berlakukan pemutar balikan," jelasnya.Menurut Eko, hanya masyarakat lokal, karyawan yang bekerja, hingga tamu hotel yang sudah reservasi boleh melintas ke wilayah Pantai Anyer."Penduduk setempat pun wajib menunjukkan KTP agar tidak diputar balikkan polisi," ucap dia.Eko menambahkan, arus lalu lintas menuju Pantai Anyer akan kembali dibuka setelah para pengunjung lokasi wisata tersebut telah terlihat sepi."Pertama orang yang kerja di daerah industri, kemudian warga lokal yang punya KTP Anyer, ketiga orang yang sudah check-in. (Sampai kapan ditutup) kita tunggu wisata Anyer itu sudah kosong atau sampai setengah baru kita berlakukan lagi," ungkapnya.