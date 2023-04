Puncak Mudik 2023, 72 Ribu Kendaraan Lewati Gerbang Tol Kalikangkung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MBM)

Semarang: Gerbang Tol Kalikangkung masih dipadati kendaraan pemudik dari Jakarta. Berdasarkan pantauan sementara tim Metro TV di lapangan, puncak kepadatan kendaraan yang memasuki Gerbang Tol Kalikangkung terjadi pada 19 April 2023.“Dari jumlah kendaraan yang masuk dari pukul 06.00 WIB Rabu hingga 06.00 WIB Kamis, 20 April 2023, sekitar 72 ribu kendaraan yang masuk Gerbang Tol Kalikangkung,” demikian laporan Reporter MGN Reydha Pulpy, Kamis, 20 April 2023Dari pantauan Metro TV pada pukul 09.00 WIB, kondisi Gerbang Tol Kalikangkung terlihat padat. Tetapi tidak seramai hari sebelumnya Rabu, 19 April 2023.Pengaturan lalu lintas one way di Gerbang Tol Kalikangkung akan berakhir pukul 12.00 WIB. Namun, one way akan diperpanjang jika kendaraan masih ramai tiga jam sebelum penutupan.One way lokal dari Tol Kalikangkung hingga gerbang Tol Bawen telah ditutup sekitar pukul 04.00 WIB. One way lokal juga akan diperpanjang jika antrean kendaraan kembali terjadi.