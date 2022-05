Urai Kemacetan, One Way Masih Diberlakukan di Tol Cipali Arah Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jawa Barat: Polri masih memberlakukan sistem one way di ruas Tol Cikopo Palimanan (Cipali) arah Jakarta hingga pagi ini, Jumat, 6 Mei 2022. Rekayasa lalu lintas itu dilakukan untuk mengurai kepadatan volume lalu lintas saat arus balik Lebaran.Sistem one way di Tol Cipali masih diterapkan di Km 138. One way di tol tersebut berlangsung hingga ke Km 72.Dalam CCTV Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR di Km 138 tampak kepadatan kendaraan meskipun diberlakukan one way. Kendaraan yang laju tersendat ada di jalur kiri. Sementara di jalur kanan arus lalu lintas terpantau lancar.Lancarnya arus lalu lintas di Tol Cipali arah Jakarta juga terlihat di CCTV yang ada di Km 109 dan Km 102. Arus lalu lintas di dua titik tersebut terlihat ramai lancar."Kemacetan lalu terjadi di Km 72 di jalur kiri. Sedangkan di jalur kanan, Km 72 lalu lintas kendaraan tampak lancar cenderung lengang," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko dilansir dari situs NTMC Polri, Jumat, 6 Mei 2022.Baca: Tol Cipali Masih Didominasi Kendaraan ke Arah Jawa Polisi akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas tol Jawa untuk mengantisipasi kemacetan pada arus balik Lebaran. Polisi akan memberlakukan one way mulai dari Gerbang Tol (GT) Palimanan Utama hingga GT Cikampek.