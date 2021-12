Seorang Anggota Polres Lahat Dilaporkan karena Setubuhi Istri Napi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Palembang: Oknum polisi berinisial Bripka IS, 39, yang bertugas di Polres Lahat, Sumatra Selatan dilaporkan ke Propam Polda Sumsel oleh seorang narapidana berinisial FP, 59, yang mendekam di Lapas Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir.Bripka IS dilaporkan atas dugaan telah menyetubuhi istri FP yakni berinisial IN, 20, dengan ancaman akan memindahkan suaminya ke Nusa Kambangan, Cilacap."Kami sudah melaporkan Bripka IS ke Propam Polda Sumsel Dengan tuduhan melakukan perzinahan dan pelecehan seksual pada istri klien kami," kata Kuasa hukum FP, Feodor Novikov Denny, Minggu, 12 Desember 2021.Baca: Menparekraf Terjunkan Tim Manajemen Krisis untuk Recovery Erupsi Semeru Feodor mengatakan kasus ini berdasarkan pengakuan IN, ia terpaksa menuruti keinginan Bripka IS lantaran diancam akan memindahkan suaminya ke lapas Nusa Kambangan.Kemudian Bripka IS mengajak IN bersama temannya untuk jalan-jalan ke Kota Palembang. Saat itu karena hari sudah malam, Bripka IS berinisiatif untuk memesan kamar hotel."Bripka IS memesan dua kamar hotel. Satu untuk teman IN dan satunya untuk dia bersama korban. Katanya kalau IN tidak mau melayani Bripka IS, maka suaminya FP akan dipindahkan tahanannya ke Nusa Kambangan," jelasnya.Lalu FP yang mendapatkan informasi kalau istrinya sudah disetubuhi oleh seorang oknum polisi kemudian mengutus kuasa hukum untuk membuat laporan. Selanjutnya FP melalui kuasa hukumnya melaporkan kasus ini ke Propam Polda Sumsel dan tercatat dengan nomor: STTLP/33/YAN.2.5/X/2021/YANDUAN."Kami berharap terlapor dalam hal ini Bripka IS dapat segera diperiksa oleh Propam Polda Sumsel," ungkapnya.Sementara Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Supriadi, mengaku belum mengetahui laporan tersebut. "Nanti akan kita cek laporannya," ungkap Supriadi.