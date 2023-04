Transformasi Digital Mampu Tingkatkan Layanan Pendidikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bogor: Transformasi digital membuat proses belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Mukhlisin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi lebih baik. Terjadi efisiensi penyelenggaraan pendidikan sekaligus pengalaman pembelajaran yang lebih baik.Kepala MTs Al-Mukhlisin, Toyib, menuturkan bahwa selama ini pihaknya harus mengeluarkan uang yang banyak untuk penggandaan soal ujian. Dengan memakai Google Form, pengeluaran bisa ditekan."Kemudian setelah soal dikumpulkan, kami biasanya butuh dua minggu untuk mengoreksi. Sekarang, kami hanya butuh beberapa jam," kata Toyib, Kamis 6 April 2023.Menurutnya, transformasi digital itu terbangun berkat dukungan Google for Education dan Lenovo Indonesia beserta PT Duta Digital Informatika (Dugi) yang pada Oktober 2022 memberikan 111 unit Lenovo Chromebook. Sebanyak 90 unit diperuntukkan buat para siswa dan 21 unit lainnya digunakan para guru.Transformasi terjadi dalam tempo enam bulan dan Lenovo Chromebook digunakan untuk ujian tengah dan akhir semester serta try out ujian kelulusan.Google Workspace for Education juga dipakai untuk mengembangkan konten belajar, misalnya lewat gamifikasi dan pembuatan situs. Pihak MTs ke depannya berencana menggunakan perangkat tersebut untuk evaluasi akhir saat kenaikan kelas.Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Kementerian Agama Moh. Isom mengungkapkan, transformasi digital adalah salah satu prioritas untuk membuat pelayanan pendidikan menjadi efisien dan efektif.Isom mengapresiasi inisiatif Google for Education, Lenovo Indonesia, dan Dugi karena telah membantu para siswa menjadi lebih baik dan produktif dalam belajar. Program ini diharapkan bisa diterapkan di madrasah lainnya."Jadi transformasi di Al-Mukhlisin ini selaras dengan visi Pak Menteri," katanya.Country Lead Google for Education Indonesia Olivia Husli Basrin mengatakan, pihaknya berkomitmen mendorong transformasi digital pendidikan."Kehadiran teknologi akan memungkinkan personalisasi dalam pembelajaran sehingga setiap siswa bisa mencapai potensi maksimalnya," kata Olivia.General Manager Lenovo Indonesia Budi Janto mengaku bangga dapat mendukung pelaksanaan project Albus di MTs Al Mukhlisin, dengan alat dan solusi yang tepat untuk memberikan dampak positif bagi siswa dan guru."Dengan menyediakan teknologi yang lebih cerdas melalui penataan ruang kelas yang lebih relevan bagi siswa, kami dapat membantu siswa mempersiapkan diri menjadi angkatan kerja masa depan yang mengutamakan digital," kata Budi.