643 Calon Haji di Kabupaten Malang Belum Lunasi Biaya Perjalanan Ibadah

Daviq Umar Al Faruq • 24 Januari 2024 16:00



Malang: Sebanyak 643 calon haji asal Kabupaten Malang, Jawa Timur, tercatat masih belum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Tahun 1445 H/2024. Jumlah itu berdasarkan catatan dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang per 23 Januari 2024. Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Kabupaten Malang, Abdul Salam, mengatakan ada 856 calon haji asal Kabupaten Malang yang telah memenuhi syarat istithaah kesehatan. Sedangkan calon haji yang tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan berjumlah 56 orang. "Istithaah yang sudah keluar (per Selasa) ada 856 orang calon haji. Sementara tidak istithaah ada 56 orang," katanya saat dikonfirmasi, Rabu 24 Januari 2024. Salam menerangkan para calon haji yang sudah memenuhi syarat istithaah kesehatan ini selanjutnya dapat melunasi Bipih. Menurut data Kantor Kemenag Kabupaten Malang per Selasa 23 Januari 2024, baru ada 231 calon haji yang sudah melunasi Bipih. "Jumlah yang sudah melunasi per pukul 08.16 WIB (Selasa) sebanyak 213 orang," jelasnya. Salam menerangkan besaran Bipih jemaah haji untuk Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.526.334. Sedangkan, besaran Bipih Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umroh (KBIHU) untuk Embarkasi Surabaya sebesar Rp97.890.448. Besaran Bipih itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 Hijriah/2024 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat. Keppres Nomor 6 Tahun 2024 ini ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Januari 2024. Salam mengaku, besaran Bipih jemaah haji ini digunakan untuk biaya penerbangan haji, dan akomodasi Makkah. Selain itu juga untuk sebagian biaya akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost), dan visa. "Biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih Embarkasi Surabaya per jemaah sebesar Rp60.526.334," terangnya.