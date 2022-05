Kendaraan Terjebak One Way Diminta Tak Menunggu di Gerbang Tol

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(WHS)

Semarang: Kakorlantas Irjen Pol Firman Santyabudi meminta pengguna jalan tol yang terdampak sistem satu arah (one way) mulai dari gerbang Tol Kalikangkung Semarang ke arah Jakarta tidak menunggu di gerbang tol. Mereka diminta mencari jalur alternatif."Tidak perlu menunggu di pintu tol, 'one way' bisa saja terus 24 jam," kata Firman saat pembukaan sistem satu arah di gerbang Tol Kalikangkung Semarang, Jumat, 6 Mei 2022.Menurut dia, tidak ada kepastian dalam pemberlakuan sistem satu arah ini. Sehingga pengendara yang hendak ke arah Semarang tidak menunggu di depan pintu tol.Ia meminta masyarakat memanfaatkan di jalur nontol untuk memanfaatkan waktu perjalanan pada sore hingga malam hari saat masyarakat lokal sudah mulai beristirahat. Ia mengharapkan arus kendaraan berjalan lancar selama pemberlakuan 'one way' sehingga bisa dimungkinkan relaksasi satu lajur.Menurut dia, pemberlakuan sistem satu arah dari gerbang Tol Kalikangkung menuju arah Jakarta sudah sesuai jadwal. Pemberlakuan satu arah sendiri akan dilaksanakan mulai 6-8 Mei 2022.Tiga menteri secara resmi membuka pemberlakuan sistem satu arah dari gerbang Tol Kalikangkung Semarang menuju arah Jakarta sekitar pukul 13.57 WIB.Pembukaan jalur satu arah ditandai dengan pengibaran bendera oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.