Lombok Writers Festival 2022 by IDN Times, Promosikan NTB melalui Tulisan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ROS)

Jakarta: Lombok Writers Festival 2022 by IDN Times secara resmi dibuka. Festival menulis ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan pelatihan terkait produksi dan pengoptimalan konten, khususnya bagi anak muda Indonesia di Nusa Tenggara Barat (NTB).Mengangkat tema #EksplorAsikNTB, Lombok Writers Festival 2022 by IDN Times mengajak anak muda Indonesia mempromosikan NTB dari berbagai sudut pandang melalui kegiatan workshop dan kompetisi menulis.Lombok Writers Festival 2022 by IDN Times secara resmi dibuka dengan sambutan oleh Gubernur NTB Zulkie?imansyah dan Editor in Chief IDN Times Uni Lubis pada Rabu, 9 Maret 2022. Menteri BUMN Erick Thohir turut memberikan sambutan secara virtual."Kami turut bahagia, ide bersama dengan IDN Times untuk mengadakan Lombok Writers Festival akhirnya dapat terlaksana. Harapannya, Lombok Writers Festival bisa menjadi agenda rutin di NTB dan melatih lebih banyak anak muda Indonesia untuk menjadi penulis yang mampu menghidangkan banyak peristiwa di NTB," kata Gubernur NTB Zulkie?imansyah.Lombok Writes Festival 2022 merupakan upaya literasi publik dari IDN Times bagi generasi milenial dan gen Z."Sebuah ruang belajar bagi anak muda Indonesia, khususnya NTB, untuk mempromosikan potensi NTB melalui tulisan. Terima kasih kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur NTB, jajaran kepala dinas, para sponsor, dan para peserta yang turut mendukung terlaksananya kegiatan ini. Kami berharap Lombok Writers Festival bisa menjadi kegiatan rutin setiap tahun. Ayo, kita belajar bersama dan empowering NTB through writing," ucap Editor in Chief IDN Times Uni Lubis.Menteri BUMN Erick Thohir dalam sambutannya memberikan apresiasi atas terselenggaranya Lombok Writers Festival 2022."Saya sungguh mengapresiasi IDN Times yang mengedepankan peran para penulis dalam mempromosikan keindahan Lombok, serta Pertamina Mandalika International Street Circuit melalui Lombok Writers Festival 2022. Sudah seharusnya menjadi perhatian kita bahwa peran penulis pada zaman transformasi teknologi dan digitalisasi ini sangat dibutuhkan, terutama dalam industri kreatif," kata Erick Thohir.Pada acara Lombok Writers Festival 2022 by IDN Times juga dihadirkan sesi talk show dengan mengundang sejumlah narasumber inspiratif, yaitu Kevindra Soemantri (Culinary Creator, Restaurant Observer & Food Author), dan Trinity (Travel Writer & Blogger). Lombok Writers Festival 2022 by IDN Times bisa disaksikan melaluiIDN Times.