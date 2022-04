Kemacetan 42 Km Mengular di Tol Jakarta-Cikampek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bekasi: Kemacetan sepanjang 42 Km terjadi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek pada Sabtu dini hari, 30 April 2022. Sejumlah kendaraan nampak hanya dapat melaju perlahan di jalan tol tersebut.Berdasarkan pantauan dari kamera CCTV di laman resmi binamarga.pu.go.id, kemacetan terjadi mulai dari Km 5 sampai Km 47+200 di titik pemberlakuan contraflow."Bekasi barat infonya kepadatan 2 km karena pertemuan lalin arah japek," kata Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Transjawa Tollroad Regional Division, Tody Satria, saat dihubungi Medcom.id, Sabtu, 30 April 2022.Baca: Polda Jateng Buka Opsi Terapkan Local One Way System Dia menyatakan kemacetan tersebut disebabkan karena adanya pertemuan lalu lintas Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek."Pertemuan lalin bekasi jorr dan japek. Penangannya rekayasa lalin dari kepolisian," jelas Tody.Sebelumnya penerapan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah kembali dilakukan mulai dari Km 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai Km 414 Gerbang Tol Kalikangkung. Penerapan one way tersebut dimulai pukul 23.00 WIB.Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru, mengatakan pemberlakuan one way digelar dari KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek berdasarkan diskresi kepolisian."Pemberlakuan ini diputuskan dengan memastikan lajur sebaliknya (arah Jakarta) telah steril. Sehingga tidak ada pengguna jalan yang terjebak dalam perjalanan ke Jakarta," kata Heru, Jumat 29 April 2022.