Pemerintah DIY Salurkan Bantuan untuk 63 Mahasiswa Asal Cianjur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(NUR)

Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY) menyalurkan bantuan kepada 63 mahasiswa asal Cianjur , Jawa Barat, yang terdampak gempa bumi. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta pada Selasa, 10 Januari 2023.Sri Sultan mengatakan bantuan yang disalurkan berupa biaya hidup selama delapan bulan ke depan. Total bantuan yang mencapai Rp315 juta ini diharapkan mampu meringankan beban para mahasiswa tersebut."Kami membantu hanya untuk living cost. Bantuan ini diberikan by name by address, jadi nanti silakan diambil setiap bulannya selama 8 bulan. Kalau ada masalah, silahkan bisa dikomunikasikan dengan Dinas Sosial DIY," kata Sri Sultan, Selasa, 10 Januari 2023.Sri Sultan mengungkapkan Pemerintah DIY juga telah melayangkan surat ke kampus-kampus para mahasiswa penerima bantuan tersebut sebagai imbauan untuk dapat meringankan beban biaya perkuliahan.Menurut Sri Sultan, sudah ada satu mahasiswa yang mengaku dibebaskan dari biaya kuliah satu semester. Sri Sultan berharap para mahasiswa ini bisa lulus dengan baik tanpa perlu putus kuliah."Kami juga sudah komunikasikan dengan pihak kampus dari masing-masing mahasiswa, jadi tolong nanti dikonfirmasikan dengan pihak kampus. Harapan saya, adik-adik semua bisa tenang untuk menyelesaikan pendidikannya karena pasti datang ke Jogja untuk sekolah. Jangan sampai DO (drop out), harus selesai karena untuk masa depan anda sendiri," kata dia.Sumber dana bantuan tersebut salah satunya dari Pemerintah DIY. Selain itu dari pengusaha, donatur, hingga perbankan. Dana bantuan tersebut langsung ditransfer ke rekening mahasiswa penerima.Ketua Perhimpunan Mahasiswa Cianjur di Yogyakarta Rifqi Nugraha mengatakan pihaknya sudah dihubungi Dinas Sosial DIY untuk mendata teman-temannya satu daerah, khususnya yang keluarganya terdampak gempa. Data yang Rifqi berikan kemudian dipilah dan seleksi."Dari pihak Dinas Sosial juga melakukan pengecekan satu per satu mahasiswa calon penerima dan terpilihlah 63 mahasiswa, termasuk saya," kata dia.Rifqi mengatakan rata-rata mahasiswa penerima bantuan ini dari keluarganya korban terdampak yang paling parah. Ia merasa bantuan ini sangat penting sebagai kelanjutan studi para mahasiswa di Yogyakarta."Kami sampaikan terima kasih. (Bantuan ini) sangat membantu, termasuk bantuan mengupayakan keringanan biaya kuliah," jelasnya.