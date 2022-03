Harga Daging dan Kebutuhan Pokok di Aceh Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEN)

Banda Aceh: Tiga hari menjelang meugang Ramadan 1443 Hijriah harga daging di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar mengalami kenaikan dari Rp130 ribu per kilogram menjadi Rp150 ribu hingga Rp160 ribu.Pedagang daging di pasar Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Usman, mengatakan harga tersebut diperkirakan akan terus melonjak pada hari meugang Jumat, 1 April 2022."Harga mahal biasanya terjadi di Aceh saat jelang ramadan dan lebaran Idul Fitri, itu harganya sampai Rp170 ribu hingga Rp190 ribu per kilogramnya. Sementara untuk hati sapi dijual dengan harga Rp100 ribu per kilogram, tulang Rp80 ribu, serta babat dan usus Rp50 ribu per kilogram," kata Usman kepada Medcom.id, Senin, 28 Maret 2022.Baca: Jelang Ramadan, 20 Ribu Peziarah Padati Makam Sunan Giri di Gresik Umumya daging di Aceh berasal dari sapi lokal. Kenaikan harga daging sapi tersebut terjadi di seluruh Kabupaten Kota yang ada di Aceh jelang meugang.Selain itu, Kenaikan harga daging juga terjadi di pasar Almahira Lamdingin, Kota Banda Aceh, harga normal daging biasanya Rp130 ribu, kini merangkak Rp150 ribu hingga Rp160 ribu per kilogram sejak sepekan terakhir.Harga Komoditi Ikut NaikHarga sejumlah komoditi di pasar Lambaro, Kabupaten Aceh Besar dan Pasar Almahira Lamdingin, Banda Aceh, merangkak sejak dua pekan terakhir.Salah seorang pedagang cabai di pasar pagi, Munadi, 29, mengatakan memasuki hari meugang diperkirakan harganya akan lebih tinggi."Ini sudah agak turun, awalnya Rp70 ribu sekarang Rp55 ribu per kilogram. Kalau kondisi hujan seperti ini, harganya bisa naik lagi, apa lagi saat ini solar juga langka sehingga biaya angkut juga lebih mahal" kata Munadi.Munadi menyebutkan turunnya harga cabai dikarenakan pasokan yang berlimpah. Sedangkan harga bawang mengalami kenaikan yaitu Rp35 ribu per kilogram. Sebelumnya harga bawang hanya berkisar Rp30 ribu per kilogram."Sekarang ada juga bawang yang harga Rp30 ribu per kilonya, harga yang Rp35 ribu itu bawang lokal, makanya harga sedikit lebih mahal," jelasnya.Dia juga mengatakan, harga tomat yang dijualnya seharga Rp16 ribu per kilogram. Sementara harga kebutuhan bahan pokok yang paling mengalami kenaikan yakni cabai nano berkisar Rp60 ribu dari sebelumnya Rp40 ribu per kilogram."Pasokannya ada yang dari Medan dan lokal, cuma kali ini pedagang lebih sering pasok dari luar Aceh (Medan) karena barangnya bagus dan hanya sedikit lebih mahal, sedangkan dari lokal lebih murah, tapi kualitas kurang dan cabainya lebih pedas. Sedangkan untuk harga Tomat Rp12 ribu perkilonya, harga bawang putih Rp 40 ribu perkilonya," ujarnya.