Minyak Goreng Satu Harga Belum Berlaku di Solo

Solo: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan harga minyak goreng Rp14 ribu per liter mulai Rabu, 19 Januari 2022. Namun di Solo, harga minyak goreng eceran masih Rp20 ribu per liter."Saya beli minyak goreng hari ini masih Rp20 ribu per kilogram. Kalau per liternya masih Rp19 ribu itu minyak goreng curah. Saya tidak pernah beli yang kemasan. Per hari butuh tiga sampai empat liter minyak goreng untuk usaha makanan," urai pemilik salah satu warung makan di Shelter Manahan Solo, Rati, Rabu, 19 Januari 2022.Sementara itu, harga minyak goreng curah di pasar tradisional di Solo masih dikisaran Rp18 ribu per liter. Harga tersebut bertahan sejak satu bulan terakhir.Baca juga: Kemenhub Sulap Bandara Sultan Thaha Jambi Jadi Tempat Promosi Produk UMKM Lokal Di sisi lain, sejumlah pedagang minyak goreng pun memilih menyetok barang dalam jumlah sedikit. Mereka ingin agar minyak goreng satu harga lebih dulu disosialisasikan guna mencegah kerugian."Sebaiknya kami pedagang kecil ini dikasih tahu dulu. Kasihan kami kalau sudah terlanjur mengambil barang dengan harga lama yang tinggi," urai salah satu pedagang minyak goreng di Pasar Gedhe Solo, Darini.Hal senada diungkapkan pedagang minyak goreng lainnya di Pasar Legi, Solo, Reni. Menurutnya, sampai hari ini dia masih menjual minyak goreng dengan harga Rp18 ribu per liter untuk tipe kemasan."Kalau bagi kami pedagang kecil, harga turun enggak apa-apa karena pasti nanti permintaan meningkat. Tapi sebaiknya diberitahu dulu, biar tidak menyetok barang banyak," ungkapnya,