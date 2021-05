Harga Daging dan Telur Ayam di Kota Tangerang Mulai Turun Pascalebaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Harga bahan pokok di Kota Tangerang, Banten , mulai turun pascalebaran 2021. Beberapa di antaranya daging sapi, bawang merah, dan telur ayam.Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, Titien Mulyani, mengatakan penurunan harga kebutuhan bahan pokok itu terjadi di seluruh pasar di Kota Tangerang. Ia juga memastikan pasokan stok bahan pangan tersebut cukup hingga akhir Mei 2021."Seperti daging sapi dari harga Rp150 ribu turun menjadi Rp140 ribu. Telur ayam sebelumnya Rp25 ribu per kilogram kini jadi Rp23 ribu per kilogram," papar Titien, Rabu, 19 Mei 2021.Selain dua komoditi tersebut, harga bawang merah juga turun dari Rp40 ribu menjadi Rp35 ribu kilogram (kg). Kemudian, harga cabai besar yang semula Rp45 ribu per kg menjadi Rp40 ribu per kg.Baca: Pascalebaran, Harga Daging dan Bawang di Jepara Mulai Turun "Tapi ada juga yang harganya stabil, seperti bawang putih Rp25 ribu per kilogram," tambah dia.Sementara itu, harga kebutuhan pangan lain yang tidak berubah pascalebaran yakni tepung terigu Rp10 ribu per kg, kacang kedelai Rp12 ribu per kg, dan minyak goreng Rp15 ribu per liter.(SYN)