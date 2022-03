Harga Bahan Pangan Naik Perlahan, Konsumen Mulai Berkurang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Sejumlah pedagang di pasar tradisional di Tangerang Selatan, Banten, mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok secara berkala yang terjadi belakangan ini.Salah satu pedagang di Pasar Serpong, Siti Asrap, mengungkapkan kenaikan harga-harga pangan saat ini diprediksi terus berlanjut hingga ramadan dan lebaran."Biasanya kalau sudah naik begini, akan terus naik sampai lebaran," kata Siti, Kamis, 3 Maret 2022.Dia menuturkan, untuk jenis ayam potong yang dia jual saat ini, mengalami kenaikan sejak awal pekan lalu. Kenaikannya sebesar Rp1.000 rupiah per kilogram setiap harinya."Dari Selasa itu naik seribu, hari ini seribu lagi. Biasanya kalau sudah naik dicicil begini akan naik terus-terusan," jelasnya.Baca juga: Ketua Ranting NU di Banyuwangi Ditusuk Tetangga usai Salat Pedagang ayam potong yang sudah 17 tahun berjualan itu, mengaku hari ini per kilogram ayam potong yang dijual di lapak usahanya dihargai sebesar Rp30 ribu per kilo atau sekitar 48 ribu per ekor ukuran 1,5 kilogram.Selain kenaikan harga bahan pangan yang perlahan naik, para pedagang di pasar Serpong juga mengeluhkan rendahnya daya beli masyarakat yang menurun."Kemampuan belinya juga jauh. Sehari saya biasa 100 ekor laku, sekarang paling hanya 20 ekor ayam. Terkadang juga enggak habis 20," terang dia.Dengan kondisi saat ini, dia berharap Pemerintah bisa segera mengendalikan harga pangan dari distributor maupun pemasok.Baca juga: Harga Cabai di Depok Naik hingga Rp20 Ribu per Kg "Selain karena Pandemi, orang-orang banyak di-PHK. Mudah-mudahan ada upaya serius pemerintah mengatasi lesunya penjualan. Kaya penjual daging mogok, imbasnya ke pedagang lain ikut sepi. Kemarin tempe tahu mogok, dagangan kita juga enggak laku," jelas dia.Sementara pantauan di Pasar Serpong, kenaika harga bahan pangan tidak hanya terjadi pada ayam potong, tetapi sayur mayur seperti aneka cabai."Cabai keriting, cabai merah mulai naik. Cabai merah naik Rp3 ribu dari Rp35 ribu sekarang Rp38 ribu per kilogram. Harapan kami kalau mau naik sekali saja, sudah naik berapa, jangan dicicil - cicil, jadi kita pedagang bingung jualannya, setiap hari harga berubah-ubah," jelas Herman, pedagang sayur.