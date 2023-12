Jasa Marga Berlakukan Sistem One Way dari Tol Cipali Arah Jakarta

Putri Purnama Sari • 26 Desember 2023 16:29



Jakarta: PT Jasa Marga (Persero) Tbk menerapkan sistem rekayasa lalu lintas one way di Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dari KM 188 Gerbang Tol (GT) Palimanan sampai KM 72 Cikampek hari ini, Selasa, 26 Desember 2023. Penerapan one way di tol Palimanan sampai dengan Cikampek ini dimulai pukul 14.00 WIB hingga 24.00 WIB. Tidak hanya itu, rekayasa lalu lintas juga akan dilanjutkan dengan contraflow dari KM 72 Cikampek sampai dengan KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta. Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviani dalam keterangannya menjelaskan bahwa Jasa Marga siap mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas tersebut dengan menyiapkan petugas serta perambuan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang dikelola oleh PT Jasamarga Transjawa Tol. “Jasa Marga juga memastikan sarana dan prasarana beroperasi dengan optimal. GT Cikampek Utama sebagai gerbang tol yang melayani lalu lintas one way, Jasa Marga akan mengoptimalkan 15 gardu tol operasi serta penyiagaan 20 mobile reader untuk melayani transaksi ke arah Jakarta. Hal ini disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan volume lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kepadatan,” kata Lisye. Menuju Cikampek Bagi pengguna jalan dari arah Jakarta yang menuju arah Cikampek/arah Timur (Jalan Tol Cipali) akan dialihkan ke GT Cikampek Km 72 untuk melanjutkan perjalanannya melalui jalan nasional Pantura dan masuk kembali ke Jalan Tol Trans Jawa arah Semarang melalui GT Palimanan 3 Jalan Tol Palimanan-Kanci. Menuju Bandung Sementara itu, bagi pengguna jalan dari arah Bandung(Cipularang/Padaleunyi) menuju arah Jakarta maupun dari arah Jakarta menuju Bandung masih bisa menggunakan jalan Tol Jakarta-Cikampek secara normal. Lisye juga mengimbau kepada pengguna jalan yang masih belum melakukan perjalanan kembali ke Jabotabek agar selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan. Pastikan kecukupan perbekalan, saldo e-toll dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman. Siapkan saldo e-toll minimal Rp500.000 untuk perjalanan dari Semarang ke Jakarta untuk menghindari kekurangan saldo saat melakukan transaksi di GT Cikampek Utama.





