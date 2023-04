Pemberlakuan One Way Arus Balik GT Kalikangkung Hingga Cikampek Diperpanjang Hingga Besok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bekasi: Pemberlakuan sistem satu arah one way arus balik dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung sampai KM 72 akan diperpanjang sampai besok, Selasa, 25 April 2023. Hal itu disampaikan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latief Usman."One way akan berlangsung sampai dengan tanggal 25 (April) jam 24.00 WIB berarti Selasa besok. Kita masih menunggu perkembangan, instruksi dari Korlantas Polri besok," kata Latief di KM 10 Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Senin, 24 April 2023.Latief menyampaikan, perpanjangan pemberlakuan one way ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kepadatan lalu lintas pada arus balik libur Lebaran 2023 . Sehingga arus lalu lintas yang mengarah ke Jabotabek tetap mengalir."Jadi tidak ada penumpukan dari Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai dengan kita, diharapkan begitu (tidak ada penumpukan)," ujarnya.Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, mengatakan, terjadi peningkatan volume lalu lintas yang signifikan dari arah timur menuju ke arah Jakarta."Saat ini one way diberlakukan dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sampai dengan KM 72 Cikampek. Selain one way, saat ini juga masih diberlakukan contraflow dua lajur dari KM 72 Cikampek ke KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta," katanya.Namun, kata dia, apabila pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran tersebut masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan dari arah Timur ke Jakarta, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas one way."Untuk pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah Timur (Trans Jawa) akan dialihkan keluar di GT Cikampek KM 72 dan melanjutkan perjalanannya melalui jalan nasional Pantura. Sementara itu, untuk rute pengguna jalan dari arah Jakarta menuju Bandung melalui Jalan Tol Cipularang masih berlaku normal," katanya.