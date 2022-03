Harga Daging Sapi di Sumsel Tembus Rp150 Ribu Per Kg Jelang Ramadan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Palembang: Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru bersama Kapolda Sumsel Toni Harmanto memantau harga dan ketersediaan sembako di beberapa pasar tradisional Kota Palembang menjelang Ramadan . Dalam pantauan di lapangan, harga daging sapi mengalami kenaikan."Beberapa hari lagi sebelum Ramadan ini kita memang sengaja datang langsung ke pasar, meski ada beberapa bahan pokok yang naik seperti daging sapi, tapi masih dibatas wajar karena juga permintaan yang tinggi," kata Herman Deru dalam kunungannya di salah satu pasar tradisional di Palembang, Selasa, 29 Maret 2022.Deru mengatakan sejumah komoditas lainnya harganya relatif stabil. Hanya saja harga daging sapi yang mengalami lonjakan harga dari sebelumnya berada pada kisaran Rp 130 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp145 ribu per kilogram.Sedangkan harga daging ayam potong mengalami penurunan harga yang sebelumnya Rp36 ribu per kilogram turun menjadi Rp30 ribu per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah turun dari Rp50 ribu per kilogram menjadi Rp40 ribu per kilogram.Sementara untuk minyak sayur, beras gandum dan kebutuhan pokok lainnya relatif tetap stabil. Misalnya minyak goreng kemasan premium Rp26.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp24 ribu per liter.Telur ayam negeri Rp23.500 per kilogram, telur ayam kampung Rp44 ribu per kologram, tepung terigu Rp10.500 per kilogram, gula putih Rp14 ribu per kilogram, dam beras premium Rp11.500 per kilogram.Meskipun ada kenaikan harga dan tingginya permintaan, pihaknya menjamin pasokan tetap aman dan tidak mengalami kekurangan di pasaran."Jadi secara umum tidak ada lonjakan harga yang tinggi yang terpenting pasokannya terpenuhi," tuturnya.Dia juga berharap semua pihak terkait untuk bekerjasama menjaga agar suplai tetap lancar dan menjaga agar tidak terjadi praktik penimbunan bahan pokok oleh oknum tidak bertanggung jawab."Yang terpenting semua unsur yang telibat seperti satgas pangan dan Forkopimda bersama-sama menjaga agar supplainya ke masyarakat berjalan dengan lancar tanpa ada praktik penimbunan," tambahnya.Sedangkan terkait dengan kelangkaan minyak goreng, pihaknya bersama dengan Kopolda Sumsel akan melakukan rapat untuk menindak lanjuti permasalahan yang ada."Mengenai minyak goreng ini kita akan menggelar rapat dengan Kapolda Sumsel jangan sampai kita terbelenggu dengan mekanisme distribusi kita harus menjadi penghasil, tidak harus pabrik," katanya.