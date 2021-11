Motif Ibu di Surabaya Bekap Anaknya Hingga Tewas, Kesal BAB di Celana

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Seorang ibu asal Sidokapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Jawa Timur, AS, 24, tega menganiaya anak kadungnya yang berusias 4 tahun, berinisial MTP hingga tewas. Penganiayaan yang berujung pembunuhan itu dilakukan karena korban sering buang air di celana."Tersangka AS mengakui perbuatannya, sengaja melakukan penganiayaan karena emosi dan kesal yang tidak terkontrol," kata Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Mirzal Maulana, Rabu, 10 November 2021.Ia menerangkan, dari hasil interogasi ke tersangka AS diketahui jika korban sering buang air besar di celana. Selain itu, kata dia, korban disebut kerap menganggu anak tersangka yang masih berusia satu bulan."Korban susah dikasih tahu terkait sering buang air besar di celana, dan sering mengganggu anak tersangka yang masih balita," terangnya.Korban MTP diketahui tewas pada Selasa, 9 November 2021, sekitar pukul 17.30 WIB. Dari hasil autopsi diektahui korban meninggal tidak wajar.Pasalnya terdapat kekerasan fisik (tumpul) terhadap tubuh korban. Luka lebam akibat luka pukulan itu terlihat pada wajah, punggung hingga paha korban.Melansir Clicks.id, balita laki-laki itu sebelumnya dirawat oleh neneknya. Namun pada usia 4 tahun, korban diambil kembali oleh orang tuanya.Tersangka dijerat Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau pasal 351 ayat (3) KUHP