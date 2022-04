Mendekati Lebaran, Harga Daging Sapi di Sumut Kembali Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(NUR)

Sumut: Harga daging sapi segar di pasar Sumatra Utara , kembali naik. Dari Rp140.000 menjadi Rp160.000 per kilogram (kg)."Memang naik lagi, karena stok tak banyak sementara permintaan mulai banyak lagi mendekati Lebaran," ujar pedagang daging di Pasar Sambas, Yusuf, Medan, Minggu, 24 April 2022.Harga normal daging sapi di Sumut Rp110.000-Rp120.000 per kg. Meski naik, pembeli tetap ada bahkan meningkat untuk persiapan Lebaran. Menurut dia, ada kemungkinan harga kembali naik menjadi Rp150.000 dari Rp140. 000 per kg. Kenaikan diprediksi terjadi akhir minggu ini."Harga daging bisa Rp150.000 atau bahkan lebih pada puncak permintaan pekan depan karena 2 Mei sudah Lebaran," ucap dia.Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Naslindo Sirait, mengakui adanya tren kenaikan harga daging sapi di Sumut. Berdasarkan pantauan, harga daging sapi berkisar Rp110.000-Rp160.000 per kg.Baca: 312.755 Kendaraan Meninggalkan Jabotabek via 4 Gerbang Tol Kalau dirata-ratakan, katanya, harga daging sapi di Sumut sudah Rp135.754 dari Rp134.647 per kg. Harga termurah Rp110. 000 per kg terjadi di Kabupaten Karo dan termahal di Gunung Sitoli, Nias sebesar Rp160. 000per kg."Kenaikan akibat mekanisme pasar karena permintaan meningkat jelang Lebaran," kata Naslindo.Naslindo menyebutkan, selain daging, ada kenaikan harga pada minyak goreng curah dan bawang putih. Dari 15 kebutuhan pokok, tiga komoditas, yakni daging sapi, bawang putih, dan minyak curah mengalami kenaikan."Pemprov Sumut terus memperkuat pengawasan di tingkat produsen, distribusi barang dan di tingkat pedagang untuk bisa kembali menstabilkan harga atau minimal tidak menambah lonjakan harga," ujar Naslindo.