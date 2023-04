Pemudik Menuju Jakarta Diminta Hindari One Way Tol Cipali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bandung: Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat meminta pemudik yang mengarah ke Jakarta dari daerah timur untuk tidak masuk ke Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) saat pemberlakuan one way yang dimulai pada siang ini atau pada H-4 Lebaran 2023.Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat Kombes Wibowo mengatakan pemberlakuan rekayasa satu arah ke arah timur itu diberlakukan pada siang ini pukul 14.00 WIB, mulai dari KM 72 Tol Cipali."Masyarakat khususnya yang akan pakai tol ke arah Jakarta untuk tidak memasuki tol karena sekarang sedang ada pembersihan khususnya jalur mengarah ke Jakarta," kata Wibowo, Selasa, 18 April 2023.Wibowo mengatakan pemudik yang mengarah ke Jakarta diminta untuk menggunakan jalur arteri untuk kemudian masuk ke ruas tol di kawasan Cikopo, Purwakarta. Karena dari KM 72 hingga ke Jakarta tidak diberlakukan one way."Atau masuk ke Tol Sadang dan Purbaleunyi, masuk ke Jakarta," ucapnya.Dia pun meminta kerja sama para pemudik itu karena pemberlakuan rekayasa one way dilakukan demi kenyamanan arus lalu lintas selama momen mudik Lebaran 2023.Sebelumnya, Korlantas Polri mulai hari ini memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way di Tol Cipali hingga Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, guna mengantisipasi terjadinya kepadatan arus mudik yang di ruas jalan tol. "Cara bertindak one way akan dibuka pada pukul 14.30 WIB," kata Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Korlantas Polri Kombes Eddy Junaedi di Jakarta.Eddy menjelaskan, sistem satu arah ini diberlakukan dari KM 72 Tol Cipali sampai dengan KM 414 Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah.