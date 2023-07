Imbas Kasus Jovi Adhiguna Makan Kerupuk Babi, Bakso Afung Hancurkan Semua Alat Makan

Foto: tangkapan layar Instagram





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Foto: tangkapan layar Instagram

(SUR)

Jakarta: Selebgram Jovi Adhiguna menjadi sorotan lantaran dirinya menyantap bakso di terminal domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali beberapa waktu lalu.Jovi diketahui menyantap bakso di resto halal Baso A Fung dengan mencampurkan kerupuk babi yang dibawanya dari luar restoran ke dalam mangkok bakso tersebut. Insiden itu kemudian mendapat respons keras dari publik. Akibat insiden tersebut, Jovi dan manajemen Baso A Fung meminta maaf melalui akun media sosial masing-masing.Setelah meminta maaf, pihak restoran juga mengambil langkah untuk menghancurkan semua peralatan makan di Bandara I Gusti Ngurah Rai yang sudah terkontaminasi di dapur dan menggantinya dengan yang baru. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab resto bakso ternama itu untuk tetap menjaga status halalnya.Melalui video yang dibagikan oleh akun Instagram @basoafung terlihat sejumlah pegawai Baso A Fung mengemasi peralatan makan berupa mangkuk ke dalam kardus. Alat-alat makan itu kemudian dibawa keluar area restoran.Satu per satu mangkuk tersebut dipecahkan oleh para pegawai dengan menggunakan palu. Video lain juga memperlihatkan pegawai Baso A Fung mengganti mangkuk tersebut dengan yang baru.Sementara itu, selain meminta maaf, Jovi Adhiguna juga mengucapkan terima kasih kepada pihak restoran karena sudah memaafkan keteledorannya dan juga mengizinkannya untuk bertanggung jawab."Hi semuanya, first of all i would like to apologize buat semuanya atas kegaduhan yg sudah aku lakuin yg merugikan banyak pihak terutama @basoafung @basoafungbali. Semuanya purely kesalahan dan keteledoran aku. Dan semoga kedepannya aku bisa belajar lebih baik lagi. Aku dan pihak baso afung sudah menyelesaikan semuanya dengan baik baik, dan aku sangat ingin berterima kasih sebesar besarnya kepada pemilik baso afung dan semua team yg terlibat yg sudah membukakan pintu maaf dengan lapang dada dan mengizinkan aku untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan semuanya," tulis Jovi melalui akun Instagram pribadinya, Rabu, 19 Juli 2023.