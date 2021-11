BIN Jateng Vaksinasi Door to Door di Banjarnegara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Banjarnegara: Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Jawa Tengah menggelar vaksinasi door to door di tiga kabupaten, di Jateng, salah satunya Banjarnegara. Pelaksanaan secara door to door untuk memudahkan akses vaksin ke masyarakat.Kepala Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, Warto, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan atas terselenggaranya vaksinasi dari rumah ke rumah. Menurutnya, program vaksinasi door to door sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses vaksin."Besar harapan kami agar warga sehat dan bisa aktivitas seperti biasa lagi,” ucap Warto, Sabtu, 13 November 2021.Warto menambahkan, warga antusias dengan program vaksinasi door to door yang digagas oleh BIN. Selain dapat memudahkan masyarakat, kata dia, vaksinasi door to door juga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti vaksin.Salah satu warga penerima vaksin, Hamidah, mengatakan vaksinasi yang diberikan oleh BIN sangat bermanfaat. Dia berharap agar covod-19 segera hilang dari Indonesia.“Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Kabin atas vaksinasi yang telah diberikan dari rumah ke rumah. Semoga covid-19 bisa cepat hilang dari Indonesia,” katanya.Senada, salah satu warga penerima vaksin, Fajar Setiaji, mengaku senang telah mendapatkan vaksin melalui jemput bola. Menurutnya vaksinasi door to door sangat memudahkan dia dan warga lainnya dalam mengakses vaksin."Saya senang, terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Kabin dengan adanya vaksinasi dari rumah ke rumah. Semoga Indonesia kembali sehat," ucapnya.Program vaksinasi door to door digagas langsung oleh Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan. Selain Banjarnegara, vaksinasi juga dilakukan di dua kabupaten lainnya yakni Kabupaten Batang dan Kendal. Adapun total vaksinasinya sebanyak 11.500 dosis.