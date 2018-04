Sektor Kelautan, Program Unggulan Sulut Membangun Daerah

Pemerintah Sulawesi Utara memperkuat sektor kelautan dan perikanan karena berperan penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah. Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu program prioritas pembangunan daerah.Tujuannya, kata Olly, mewujudkan kedaulatan pangan dalam menunjang berbagai sektor pembangunan lainnya. Menurutnya, harapan ini sangat realistis apalagi Sulut memiliki potensi sumber daya kemaritiman yang sangat besar."Perkembangan positif, juga didukung pemerintah pusat sehingga Sulut semakin memfokuskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, penguatan daya saing produk kelautan, perikanan, dan pengelolaan ruang laut," kata Olly melalui Sekretaris Daerah Pemprov Sulut Edwin Silangen, Jumat, 20 April 2018, di Manado."Sumber daya yang melimpah hampir tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Utara baik perikanan tangkap maupun budidaya perikanan," tandasnya.Lebih lanjut dikatakan Olly, berbagai kebijakan yang telah ditetapkan di sektor kelautan dan perikanan tersebut telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.Tercatat pada tahun 2017, produksi perikanan di Sulut sebanyak 818.192,3 ton atau meningkat 5,99% dibanding tahun sebelumnya sebesar 771.880,28 ton.Konsumsi sebesar 58,88 kg per kapita/tahun meningkat 0,41%, dan ekspor komoditi perikanan mengalami kenaikan dari 20.734.344,37 kg menjadi 22.161.387,81 kg di tahun 2017;Kenaikan volume ekspor juga dibarengi dengan naiknya nilai ekspor dari 107.034.865,42 US$ tahun 2016 menjadi 127.669.313,31 US$ pada tahun 2017. Nilai Tukar Nelayan juga meningkat menjadi 113,3 di tahun 2017, bila dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 106,86.Juga telah disalurkan sebanyak 998 unit katinting ke 105 kelompok nelayan miskin, 56 unit motor tempel ke 56 kelompok nelayan di hampir semua Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, penyaluran bibit ikan mas dan nila ke 36 kelompok pembudidaya, 400 unit cool box ke 100 kelompok pengolah dan pemasar.(RRN)