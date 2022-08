Harga Telur Ayam di Tengkulak Naik Rp80 Ribu per Peti

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(NUR)

Jepara: Harga telur ayam sejak seminggu terakhir di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, terus merangkak naik. Saat ini, harga telur ayam di tengkulak mencapai Rp290.000 per peti atau kotak. Harga tersebut naik Rp80.000 dari harga normal.Pedagang kebutuhan pokok di Pasar Jepara Satu, Nur, mengatakan harga telur naik sejak sepekan terakhir. Saat ini, dia menjual telur ayam sebesar Rp32.000 per kilogram."Harga per kotaknya naik tidak terkendali. Biasanya satu kotak Rp200.000 hingga Rp210.000, ini naik jadi Rp290.000. Itu belum termasuk ongkos kuli angkut. Ke konsumen saya jual Rp31.000 - Rp32.000 per kilogram," kata Nur, Rabu, 24 Agustus 2022.Meski harga naik, minat masyarakat membeli telur ayam tidak terjadi penurunan. Penjualan telur ayam sampai saat ini dinilai masih stabil."Saya tidak tahu apa penyebabnya. Padahal stok telur ada tidak terjadi kelangkaan, tapi kok harganya naik terus," ujar Nur.Selain di Pasar Jepara Satu, pantauan Medcom.id di sejumlah pasar tradisional di Kota Ukir berkisar Rp30.000 sampai Rp32.000 per kilogram. Di Pasar Mlonggo, harga telur ayam saat ini Rp32.000 per kilogram. Sementara di Pasar Tahunan, satu kilogram telur ayam dijual Rp31.000