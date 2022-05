One Way di Simpang Gadog Bogor Situasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Polres Bogor belum memberlakukan satu arah (one way) secara situasional di Gadog, Kabupaten Bogor Jawa Barat, baik menuju kawasan Puncak maupun mengarah ke DKI Jakarta pada Minggu, 8 Mei 2022.Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, ditemui di kawasan Simpang Gadog, mengatakan situasi arus lalu lintas dari Simpang Gadog hingga Puncak dan sebaliknya, saat ini masih lancar.“Dengan situasi arus lalin yang masih lancar untuk one way ke atas masih kami pending (tunda), tapi untuk one way ke bawah kami lihat situasi di jalur,” ujar Iman."Satu arah diberlakukan apabila diperlukan untuk mengurai kepadatan," kata dia melanjutkan.Iman mengatakan rencana pemberlakuan satu arah guna menghadapi prediksi puncak arus balik Lebaran hari ini, sebelumnya telah disusun sejak Sabtu malam, 7 Mei 2022.Baca juga: Arus Balik di Jalur Arteri dan Tol Boyolali Ramai Lancar Adapun rencana tersebut yakni satu arah ke arah Puncak pada pagi hari, kemudian satu arah ke DKI Jakarta pada siang hari.Pengerahan personel untuk saat ini, kata Iman, sebanyak 170 dari Polri, dan dari gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Orari, dan sebagainya.“Kami punya pasukan BKO cadangan apabila perlu penambahan personel untuk perkuatan jalur,” kata dia.Pantauan pada pukul 09.00 WIB, arus lalu lintas menuju kawasan Puncak dan mengarah ke DKI Jakarta terpantau lancar.Posko polisi Simpang Gadog juga telah dilengkapi posko kesehatan bagi para pemudik yang membutuhkan layanan kesehatan di masa arus balik Lebaran 2022.