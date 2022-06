Jumlah Penumpang di YIA Tembus 10 Ribu per Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(NUR)

Kulon Progo: Otoritas Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) Kabupaten Kulon Progo mencatatnya adanya peningkatan jumlah penumpang. Peningkatan itu dinilai cukup tinggi setelah sempat terhantam pandemi covid-19. Pelaksana Tugas Sementara (PTS) Manager Umum Bandara YIA, Agus Pandu Purnama, mengatakan saat pandemi jumlah penumpang per harinya kurang dari 3 ribu per hari. Ia mengatakan jumlah penumpang saat ini sudah dua kali lipat."Rata-rata (jumlah penumpang) per hari sudah mencapai 7 ribu, bahkan saat akhir pekan bisa tembus 10 ribu," kata Agus Pandu di YIA, Rabu, 22 Juni 2022.Ia mengakui jumlah itu masih jauh dari ideal. Ia menyatakan sebelum diterjang pandemi, jumlah penerbangan di Bandara Adisutjipto sebanyak 187 dengan total penumpang 20 ribu per hari.Sementara, YIA didesain mampu melayani penumpang hingga 20 juta per tahun. Di sisi lain, bandara di atas lahan 210 ribu meter persegi itu diperkirakan bisa menampung 28 pesawat.Baca: Kulon Progo Tak Terbitkan SKKH Penjualan Ternak Keluar DIY "(Kondisi di YIA) saat ini baru sekitar 60-80 penerbangan per hari, masih jauh (dari kondisi ideal)," ujarnya.Sejak Senin, 20 Juni 2022, YIA telah menambah rute penerbangan rute tujuan Cengkareng dan sebaliknya oleh maskapai Pelita Air. Jadwal penerbangan dengan maskapai tersebut dilayani setiap hari.Agus Pandu menyatakan akan ada tambahan rute penerbangan ke Singapura pada Juli mendatang dan izinnya telah diproses. Ia mengatakan sempat ada penundaan dua kali rencana penerbangan perdana ke YIA oleh maskapai yang akan melayani."Mudah-mudahan ini bisa menambah jumlah penumpang karena semakin banyak pilihan bagi konsumen," ungkapya.