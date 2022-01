Biadab! 4 Pria di Way Kanan Lampung Perkosa Bocah 12 Tahun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Way Kanan: Polres Way Kanan , Lampung, membekuk empat tersangka pemerkosaan terhadap seorang bocah perempuan 12 tahun.Tersangka berinisial JS, 18; AN, 24; ES, 32; dan OD, mencabuli korban secara bergiliran di dalam gubuk tengah kebun kopi, pada Jumat, 7 Januari 2022.Tersangka diringkus di rumah masing-masing wilayah Kecamatan Banjir, sekitar pukul 04.00, Selasa, 11 Januari 2022.Kasat Reskrim Polres Way Kanan AKP Andre Try Putra menjelaskan, aksi keempat tersangka bermula pada Jumat, 7 Januari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB. Kala itu tersangka JS mengajak korban untuk main ke rumah.Setelah korban menyetujui, tersangka JS menjemputnya menggunakan motor sekitar pukul 21.00 WIB.Baca juga: Pemkot Surabaya Akan Rutin Swab Pelajar Usai PTM 100% "Namun, korban ternyata malah dibawa ke sebuah gubuk di tengah kebun kopi, Kampung Menangajaya, Kecamatan Banjit," kata Andre, Rabu, 12 Januari 2022.Di gubuk itu, JS memperkosa korban bersama temannya, yaitu AN, ES, dan OD, secara bergantian. Atas kejadian tersebut, korban mengadu kepada orang tuanya dan melaporkannya ke Polres Way Kanan.Berdasar laporan tersebut, petugas menangkap para tersangka di rumahnya masing-masing. Para tersangka dijerat Pasal 81 Ayat (3) atau Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara."Peristiwa itu dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lebih dari satu orang, sehingga ancaman hukumannya ditambah sepertiga dari ancaman pokok," jelas Andre