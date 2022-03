Harga Pangan Terus Naik 3 Pekan Jelang Ramadan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga bahan pangan di pasar tradisional dan pasar modern mengalami kenaikan yang signifikan jelang Ramadan. Pemerintah diminta turun tangan untuk menstabilkan harga.“Kenaikan ini memang secara serentak terjadi dan cukup meresahkan masyarakat,” kata reporter Metro TV Glory Nathan dalam tayangan Metro Pagi Primetime, Sabtu, 6 Maret 2022.Sampai saat ini harga sembako yang terpantau merangkak naik. Di antaranya beras yang naik dari Rp9.000 menjadi Rp11.000 per liter. Kemudian, minyak goreng yang masih dijual dengan harga Rp35.000 per dua liter di pasar tradisional.Sementar itu, harga telur yang semula Rp20.000 naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Harga komoditas pangan diprediksi terus naik menjelang Hari Raya Idul Fitri.“Menurut para penjual telur, mereka mengaku bahwa harga akan terus naik sampai lebaran nanti dan mencapai hingga Rp33.000 per kilogram,” ujar Glory.Sementara itu, harga komoditas pangan seperti cabai rawit, tomat, bawang merah, dan daging turut melambung.Cabai rawit semula dijual dengan harga Rp40.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Timat yang dijual dengan harga Rp10.000 menjadi Rp24.000 per kilogram, bawang merah dari harga Rp40.000 menjadi Rp48.000/kg.Harga daging sapi naik dari Rp120.000 menjadi Rp150.000 per kilogram. Daging dari beberapa bagian, seperti tenderloin, bisa mencapai Rp180.000 per kilogram untuk bagian.Penjual dan pembeli berharap agar pemerintah segera melakukan intervensi untuk menstabilkan harga bahan pangan jelang Lebaran. Karena kenaikan harga tersebut mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.“Lebih besar tambah modal, karena penjualannya sepi. (Kalau harga naik) pelanggan yang beli kurang. Biasanya, umpamanya beli 1 kilogram jadi setengah kilogram aja karena harganya terlalu tinggi,” kata Sulastri, penjual bahan pangan.