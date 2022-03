Petugas Keamanan Bersiap Menjelang W20 di Batu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Batu: Sejumlah pasukan gabungan disiapkan untuk pengamanan kegiatan W20 Indonesia 2022 di Kota Batu, Jawa Timur. Persiapan dilakukan lewat Apel Gelar Pasukan Operasi Pengamanan W20 Indonesia di Alun-alun Kota Batu, Senin, 7 Maret 2022."Hari ini kita menyamakan persepsi dan pola pengamanan. Ini adalah kegiatan penting, semua komponen yang terlibat harus bekerja secara sinergis sesuai SOP yang ada," kata Kapolres Batu, AKBP I Nyoman Yogi Hermawan, di lokasi.Baca: Kota Batu Terpilih Jadi Tuan Rumah W20 Dia menjelaskan personel gabungan terdiri dari unsur Polisi, TNI, Dishub, Satpol PP, BPBD dan Dinas Kesehatan Kota Batu. Menurutnya pengamanan ini adalah menyiapkan fisik dan mental serta meningkatkan kewaspadaan segala potensi kegiatan keamanan.Kota Batu menjadi tuan rumah Side Event ke-2 'Women Entrepreneurs as Key to Economic Inclusion' yang akan diselenggarakan pada 8-10 Maret 2022 mendatang. Kegiatan Women 20 akan berlangsung di Golden Tulip Holland Resort dengan mengangkat tema 'Recover Together Equally'."Apel gelar pasukan pengamanan ini dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan pengamanan dan penegakan protokol kesehatan dalam rangka menyambut kegiatan W-20 yang diselenggarakan di Kota Batu," jelas Yogi.Yogi berharap kesiapan pengamanan ini bisa berjalan dengan baik mengingat event ini merupakan event internasional yang jarang digelar di Kota Batu. Sehingga dengan suksesnya pengamanan penyelenggaraan W20 ini bisa berdampak positif bagi roda perekonomian masyarakat Batu."Sinergitas dan integritas antar instansi terkait maupun personel dalam pengamanan ini harus benar-benar solid sehingga bisa mengangkat citra Kota Batu sebagai destinasi wisata favorit yang bisa mendunia," ujarnya.Kota Batu, Jawa Timur, terpilih menjadi tuan rumah Side Event ke-2 "Women Enterpreneurs as Key to Economic Inclusion" Women 20 (W20) Indonesia 2022. Even internasional itu akan berlangsung pada 8-10 Maret 2022 mendatang di Golden Tulip Holland Resort Batu.W20 atau Women 20 merupakan kegiatan kelompok negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, disebut G20. W20 terfokus pada isu kesetaraan gender dan peran aktif perempuan di sektor ekonomi dunia.