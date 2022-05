Polres Bogor Berlakukan Sistem One Way Arah Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bogor: Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari Puncak menuju Jakarta. Pemberlakuan ini dilakukan sejak pukul 13:00 WIB."Pemberlakuan satu arah ke bawah atau Jakarta sudah kami terapkan sejak pukul 13:30 WIB. Setelah kepadatan kendaraan menuju Puncak Bogor sudah terurai," kata Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, kepada Medcom.id, di pos Gadog Bogor, Rabu, 4 Mei 2022.Baca: H+2 Lebaran, Jalur Nagreg Dipadati Pemudik Lokal Iman menjelaskan sebelumnya kebijakan one way menuju Puncak Bogor telah dilakukan sejak pukul 07:00 WIB sampai 13:30 WIB. Petugas kepolisian menutup ruas jalan menggunakan water barrier di pintu Exit GT Ciawi atau sekitaran Pospol Simpang Gadog, Jalan Ciawi.Para petugas menghentikan sementara kendaraan roda empat yang hendak menuju ke atas Puncak Bogor. Hal itu dilakukan untuk memprioritaskan satu arah atau one way ke bawah atau arah Jakarta."Saat ini, kendaraan yang hendak menuju Puncak Bogor terpaksa harus menunggu sistem one way selesai atau diberlakukan kembali penormalan arus dua arah. Namun kita lihat nanti karena situasional di lapangan," jelasnya.Menurut dia kepadatan arus kendaraan yang mengarah ke atas atau Puncak Bogor sudah mulai terurai. Namun untuk arus kendaraan yang ke arah bawah terpantau masih padat atau ramai.