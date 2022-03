WHY, Persembahan Aditya Novali Jawab Setiap Pertanyaan Lewat Seni Instalasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Seni instalasi karya Aditya Novali. (Istimewa)

(MEL)

Solo: Pandemi covid-19 yang telah berlagsung selama dua tahun mau tidak mau menempatkan diri kita dalam berbagai macam pertanyaan. Kondisi itu menjadi inspirasi bagi seorang Aditya Novali untuk menyuguhkan kaya seni instalasi dalam bentuk pameran tunggal bertajuk 'WHY'."Secara manusiawi kondisi pandemi menimbulkan banyak pertanyaan pada diri kita. Karya-karya saya kali ini berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan dari berbagai sisi dan berusaha untuk menjawabnya meski beberapa tidak dapat terjawab," ujar seniman kelahiran Solo itu, Sabtu, 26 Maret 2022.Sebanyak delapan proyek ditampilkan Aditya dalam pameran tunggal yang digelar di Museum Tumurun Solo mulai 26 Maret hingga 26 September 2022. Delapan karya Aditya akan ditampilkan dalam dua kelompok; pada saat pertengahan akan ada sebuah karya keluar dan satu karya lainnya dimasukkan.Seluruh karya instalasi seni yang tersaji di lantai dua Museum Tumurun tersebut dijamin akan memancing pengunjung untuk semakin berimajinasi. Salah satunya karya berjudul 'Conversation Unknown; yang menjadi menyambut pengunjung dengan daya tarik tampilannya."Dari "Conversation Unknown" ini, saya melihat bahwa dunia seni sudah tidak lagi tentang seniman dan karyanya. Tapi lebih pada kompleksitas dunia kerja seniman itu yang dibentuk dari sebuah jaringan yang kompleks. Seniman bekerja ada juga kurator, penulis, jurnalis, kolektor, kritikus seni, termasuk artisan. Ini total ada 3.500 wajah yang dilukis di atas plexiglass," bebernya.Karya dalam 'WHY' kali ini merupakan karya-karya Aditya selama sekitar dua dekade terakhir. Pameran ini menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya sang seniman menggelar pameran di kota kelahirannya.Seni instalasi karya Aditya Novali. (Istimewa)"Saya ingin penikmat seni di Solo, yang adalah kota kelahiran saya, juga bisa menikmati karya-karya saya karena selama ini saya selalu berpameran di luar Solo. Ini merupakan pameran yang penting bagi saya, karena untuk pertama kalinya menggelar pameran di kampung halaman," ungkapnya.Sementara itu, selain Conversation Unknown, karya lain yang dipamerkan yaitu Painting Sense, Caprice, When I Search…, Significant Other:Her and His World(s), NGACO: Solution for Nation, Tea: One Ceremony, dan Structures of Representation.Kedelapan seri karya tersebut cukup komprehensif untuk dapat menggambarkan perjalanan artistik Aditya yang berlatar pendidikan arsitektur dan desain produk konseptual itu sepanjang kariernya dalam dunia seni rupa.