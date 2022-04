Harga Sembako di Surabaya Diklaim Stabil Jelang Ramadan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Stok dan harga sembako di tujuh pasar tradisional di Kota Surabaya , Jawa Timur, diklaim aman menjelang Ramadan 2022 . ?Ketujuh pasar itu, yakni Pasar Pucang, Pasar Pabean, Pasar Wonokromo, Pasar Keputran, Pasar Tembok, Pasar Genteng dan Pasar Tambahrejo.Ia mencatat harga sejumlah sembako stabil. Meski beberapa komoditi harganya naik."Tapi kenaikan harga ini tidak signifikan. Seperti tempe, telur, dan daging ayam. Warga yang berbelanja menganggap kenaikan harga ini masih dalam tataran yang wajar," kata Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya Anas Karno, Jumat, 1 April 2022.Salah satu harga komoditas yang stabil sejak pertengahan bulan lalu adalah cabai, yakni Rp50.000 per kilogram. Menurut dia, lalu lintas transaksi di beberapa pasar masih berjalan normal.Baca: Gubernur Jambi Pastikan Kebutuhan Pokok Tersedia Selama Ramadan "Semua berjalan normal-normal saja," ujar Anas.Ia berharap harga dan ketersediaan sembako stabil tetap bertahan saat Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri."Sehingga tidak membuat masyarakat bingung dan resah di bulan yang penuh berkah ini," kata Anas.Harga kebutuhan pokok di tujuh pasar tradisional yang saat ini masih stabil meliputi tempe Rp6.000 per batang, telor Rp 24.000 per kilogram, serta minyak curah Rp17.000- Rp18.000 per liter. Selain itu, minyak kemasan Rp52.000 per dua liter merek Filma, cabe kecil di kisaran Rp50.000-Rp 51.000 per kilogram, daging ayam Rp36.000 per kilogram, daging sapi Rp120.000 per kilogram, dan kedelai 14.000 per kilogram.