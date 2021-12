Harga Pangan di Jepara Merangkak jelang Natal dan Tahun Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jepara: Harga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mulai naik jelang natal dan tahun baru (Nataru). Kenaikan tiap-tiap barang beragam, mulai Rp500 hingga Rp6.000.Kasubag Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, Heru Sutamaji, mengatakan minyak goreng botol dan curah naik Rp500 per liter. Bila sebelumya Rp19.500, saat ini harganya sebesar Rp20 ribu.Daging sapi lokal, kenaikannya senilai Rp1.000. Tempo hari harganya Rp125 ribu, hari ini naik menjadi Rp126 ribu per kilogram.“Telur ayam negeri semula harganya Rp25 ribu kini menjadi Rp27 ribu per kilogramnya. Yang paling tinggi naiknya cabai rawit merah. Semula Rp75 ribu, hari ini naik menjadi Rp91 ribu per kilogram,” ujar Heru, Rabu, 22 Desember 2021.Baca juga: Kota Semarang Terima 150 Ribu Vaksin Khusus Anak Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dan putih. Saat ini harga bawang merah dan putih naik Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya.Di sisi lain, harga beras masih belum beranjak jauh dari harga semual. Hari ini, harga beras per kilogramnya berkisar di angka Rp10 hingga Rp11 ribu.Bupati Jepara Dian Kristiandi, mengatakan bahwa kenaikan harga di Jepara sampai hari ini terpantau masih terkendali. Ia juga sudah melakukan pengecekan langsung di pasar tradisional.“Harga-harga Kepokmas memang terpantau ada kenaikan. Tapi itu masih dalam batas kewajaran. Misalnya harga daging ayam, naiknya hanya Rp1000 per kilogram. Dan itu masih bisa dijangkau oleh masyarakat,” ujar Dian.