Harga Bahan Pokok di Sejumlah Pasar Jember Stabil

Jember: Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih terpantau stabil usai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah berjalan tiga pekan lebih.

"Alhamdulillah sudah memasuki akhir September ini terpantau harga sembako di beberapa pasar tradisional Jember masih relatif stabil," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember Bambang Saputro, Selasa, 27 September 2022.

Menurut dia, beberapa komoditas yang relatif stabil yakni beras medium hingga premium, minyak goreng, gula pasir, dan daging sapi, sedangkan komoditas yang harganya naik dan masih fluktuatif yakni bawang merah, cabai rawit dan cabai merah besar.





Harga beras berkisar Rp10.000 hingga Rp12.500 per kilogram, gula pasir Rp12.000 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp21.000 per liter, dan harga daging sapi masih stabil di kisaran Rp110.000 hingga Rp115.000 per kilogram.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Disperindag Jember, empat komoditas yang mengalami kenaikan di 28 pasar tradisional di kabupaten setempat yakni cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan telur ayam ras.

"Kami terus melakukan pemantauan harga sejumlah bahan pokok di seluruh pasar tradisional di Kabupaten Jember untuk memastikan bahwa ketersediaan sembako di pasaran cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Ia menjelaskan harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional yang sempat menembus Rp30.000 per kilogram, kini perlahan-lahan turun menjadi Rp23.000 hingga Rp24.000 per kilogram.

"Mudah-mudahan harga beberapa kebutuhan pokok stabil karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah melakukan operasi pasar lumbung pangan di sejumlah pasar tradisional," katanya.

Sementara itu, salah seorang pedagang di Pasar Tanjung Tatik mengatakan harga beberapa komoditas pangan masih stabil dan beberapa sembako yang naik masih dalam batas kewajaran.

"Beberapa komoditas bahan pokok juga masih fluktuatif seperti daging ayam ras dan telur ayam ras, kadang naik dan kadang turun sesuai dengan ketersediaan pasokan ke pasar tradisional," katanya.

Pantauan harga bahan pokok di Pasar Tanjung pada Selasa tercatat beras stabil di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.500 per kilogram, gula pasir Rp12.000 per kilogram, daging ayam ras turun dari Rp30.000 menjadi Rp29.000 per kilogram, telur ayam ras Rp23.000 per kilogram, cabai rawit Rp48.000 per kilogram.

Bambang mengatakan stok atau ketersediaan bahan pokok di seluruh pasar tradisional di Kabupaten Jember aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah setempat.