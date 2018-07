Cara Pedagang Ayam Siasati Harga

Menyusul kenaikan harga telur, harga ayam potong di Kota Tangerang Selatan, Banten, juga merangkak naik. Kenaikan harga daging ayam terjadi sejak awal Ramadan.Tumirah, pedagang daging ayam di Pasar Serpong, Tangerang Selatan, mengaku terpaksa menjual ayamnya hingga Rp45 ribu per ekor untuk ayam dengan berat sekitar satu kilogram."Kalau daging ayam saja Rp60 ribu per kg," kata Tumirah yang sudah 35 tahun berjualan di pasar Serpong, Senin, 23 Juli 2018.Senada, Liman, penjual ayam potong lainnya juga mengaku telah menaikkan harga dagangannya sejak awal Ramadan. Dia menyiasati ayam potong yang dijual agar tetap dijangkau pembeli.Yakni, Liman menjual ayam berukuran lebih kecil seberat 8 ons dihargai Rp35 ribu per ekor. "Ini tanpa kepala dan ceker, memang enggak sampai sekilo, lebih kecil. Paling 8 ons," ujarnya.(LDS)