Jelang WSBK, Basarnas Latihan Mitigasi Bencana

Lombok Tengah: Basarnas Mataram melakukan Latihan SAR Daerah (Latsarda) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika , Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut untuk meningkatkan mitigasi bencana menjelang even World Superbike (WSBK) tanggal 19-21 November 2021.Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Mataram, Nanang Sigit PH, mengatakan dalam waktu dekat mobilitas di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika akan meningkat sebagai dampak dari even WSBK di Sirkuit Pertamina Mandalika Lombok."Even internasional tersebut akan meningkatkan mobilitas di The Mandalika. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kami melaksanakan latihan untuk memperkuat mitigasi bencana," kata Nanang Sigit dalam keterangan pers, Minggu, 7 November 2021.Baca: Cegah Air Kali Lamong Meluap, Pemkot Surabaya Buat Tanggul Sementara Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Mataram, Agus Haryono, menambahkan kegiatan latihan gabungan bersama TNI, Polri dan dinas terkait lainnya itu dalam rangka travel warning terkait protokol healthy, safety, and security, di mana kawasan Mandalika merupakan salah satu dari lima Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang telah ditetapkan pemerintah pusat."Mandalika ini merupakan proyek strategis nasional, sehingga keamanannya harus terus ditingkatkan," jelasnya.Dengan adanya pelatihan itu diharapkan wisatawan yang akan datang ke KEK Kuta Mandalika atau penonton even WSBK terjamin pelayanannya dari aspek kesehatan, keselamatan, keamanannya di darat maupun di laut."Kita ingin buktikan The Mandalika aman dikunjungi oleh wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri," ungkapnya.Selain melakukan latihan, pekan depan pihaknya juga akan melakukan simulasi pengaman penanganan kecelakaan bus pariwisata, kapal tenggelam dan evakuasi kecelakaan pebalap WSBK."Selain mengerahkan peralatan ekstrikasi, Basarnas juga mengerahkan KN SAR Kamajaya, serta helikopter Basarnas Helly Rescue (HR) 3603 untuk mendukung pengamanan di KEK Mandalika," ujarnya.