Pria Pura-pura Mati di Bogor Minta Maaf

Cibinong: Warga Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Urip Saputra atau US, 40, meminta maaf atas aksinya yang sempat membuat heboh karena berpura-pura meninggal dunia dan viral di media sosial."Saya menyampaikan permohonan maaf, khususnya kepada keluarga saya juga kepada kerabat, tetangga, dan polisi, juga seluruh masyarakat yang telah terganggu atas masalah ini," kata Urip didampingi Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, di Markas Polres, Cibinong, Bogor, Senin, 21 November 2022.Ia mengaku berterima kasih kepada pihak Kepolisian karena telah membantu menyadarkan dan menyelesaikan beberapa permasalahan yang sedang ia hadapi."Pada kesempatan ini pula saya dari lubuk hati yang terdalam mengucapkan terima kasih kepada polisi yang telah menyadarkan saya dan membantu saya mengatasi permasalahan yang saya hadapi," ujarnya.Ia juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, aksi pura-pura meninggal itu didasari atas bebannya terhadap sejumlah utang ke tempat kerjanya."Karena beban saja, kita akan melakukan proses mediasi, pertama dengan pihak yang saya punya utang. Spontan saja tidak ada yang pengaruhi saya, tidak ada yang mendorong saya, murni atas inisiatif saya sendiri," kata dia.Urip diperiksa Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor sejak Sabtu, 19 November 2022, di Markas Polres Bogor. Sebanyak 10 orang juga turut diperiksa sebagai saksi, salah satunya merupakan sopir ambulans yang mengangkut US saat berada di peti mati.Berdasarkan pemeriksaan, kepolisian menemukan fakta dari keterangan sopir ambulans bahwa US ternyata sedang terlilit utang. Hingga nekat masuk peti mati dan pura-pura meninggal.Video US sebelumnya beredar pada Senin, 14 November 2022, di media sosial dalam kondisi tertidur di dalam peti jenazah. Dalam video tersebut terlihat bagian perut US bergerak menghela napas dan orang di sekelilingnya terlihat keheranan.Pada potongan video lainnya, US menerima penanganan medis di RSUD Bogor setelah diketahui masih hidup di dalam peti jenazah