Presiden Dinilai Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEN)

Solo: Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga, mengklaim arahan Presiden Joko Widodo untuk menyamakan harga minyak goreng hingga Rp14 ribu per liter berhasil dilakukan. Hal itu dilontarkannya setelah melakukan sidak harga kebutuhan pokok di Pasar Legi , Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 20 Agustus 2022."Kami lihat harganya relatif turun semua. Seperti minyak goreng curah tadi pedagang menjual di bawah harga ekonomi tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter. Di pedagang pertama menjual Rp 11.250 per liter. Pedagang lainnya, menjual Rp 13 ribu per kilogram (kg). HET-nya kan Rp 15.500 per kg. Jadi sama-sama di bawah HET," kata Jerry di lokasi.Harga pasaran di bawah HET tersebut menunjukkan bahwa harga minyak goreng yang sempat meroket beberapa waktu lalu berhasil turun sesuai arahan Presiden. Pihaknya bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan harga minyak goreng curah terkendali dan tercapai.Dia berharap kondisi harga minyak goreng stabil saat ini akan bertahan hingga akhir tahun. Untuk itu akan dilakukan upaya mempertahankan kestabilan harga minyak goreng dan kebutuhan pokok secara umum."Terutama paling penting harus menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Jangan sampai ketersediaannya mengalami kendala. Setelah saya cek tadi, stok masih aman untuk semua komoditas termasuk minyak goreng," jelasnya.Selain minyak goreng, Jerry juga melakukan pengecekan harga pada komoditas sembako lainnya seperti bawang merah, bawang putih, telur, cabai dan lainnya."Saya cek juga bawang merah, bawang putih, cabai, sayur kol dan beberapa komoditas itu relatif turun semua harganya. Bawang putih dan merah turun. Ada yang di bawah Rp 22 ribu per kg. Mudah-mudahan kebutuhan bahan pokok ini bisa terus dikonsumsi masyarakat dengan harga murah. Karena ini kebutuhan penting untuk masyarakat," ungkapnya.