Jalur Sicincin menuju Bukittinggi Sumbar Diuji Coba Satu Arah

Padang: Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatra Barat akan melakukan uji coba sistem satu arah atau one way dari kawasan Sicincin menuju Kota Bukittinggi pada Sabtu, 8 April 2023.Direktur Lalu Lintas Polda Sumatra Barat, Kombes Hilman Wijaya, mengatakan kemacetan di ruas jalan Padang-Bukittinggi saat libur Idulfitri merupakan masalah menahun yang terjadi di Sumbar.Menurut dia, salah satu opsi mengatasi permasalahan itu dengan menerapkan sistem satu arah atau one way pada jam tertentu untuk ruas Jalan Sicincin-Bukittinggi.“Kami dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumbar akan melakukan uji coba pada ruas tersebut pada Sabtu. Uji coba itu akan dilakukan mulai pukul 12.00 sampai pukul 16.00," kata dia, Rabu, 5 April 2023.Ia mengatakan mekanisme penerapan sistem satu arah atau one way itu akan diberlakukan pada waktu tertentu dengan memperhatikan data volume lalu lintas. "Sesuai jam yang diberlakukan nantinya mulai pukul 12.00 WIB dan hingga pukul 18.00 WIB pada H-3 hingga H+3 Lebaran," kata dia.Ia menjelaskan untuk kendaraan menuju Bukittinggi dari Padang dapat melalui Sicincin, Kabupaten Padangpariaman dan kendaraan balik dari Bukittinggi menuju Padang menggunakan jalur dari Malalak, Kabupaten Agam.Menurut dia, keuntungan penerapan sistem satu arah dapat meningkatkan kapasitas jalan.Ia menjelaskan one way adalah merupakan suatu sistem yang diberlakukan untuk merekayasa lalu lintas dengan mengubah jalur dua arah menjadi jalur satu arah.Sistem ini dibuat agar kapasitas jalan meningka t sehingga dapat mengurangi kemacetan.Untuk pengaturan lalu lintas di setiap titik persimpangan sepanjang jalur one way, pihaknya akan menyiapkan personel.“Personel yang ditugaskan nantinya adalah dari Ditlantas dan jajaran Polres yang dilewati rute one way. Lalu di sepanjang jalan one way nantinya akan disiapkan rambu-rambu oleh Dinas Perhubungan Sumbar," jelasnya.Ia juga mengatakan kawasan tersebut juga memiliki potensi rawan bencana di ruas Sicincin-Bukittinggi, sehingga tim penanggulangan bencana sudah siap dengan alat berat dan peralatan lengkap.“Jadi pengendara tidak perlu khawatir," ucapnya.