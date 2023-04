1,6 Juta Kendaraan Lewati Tol Cipali Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WHS)

Cirebon: ASTRA Tol Cipali mencatat sebanyak 1,6 juta kendaraan, sudah melintasi Tol Cipali , sejak arus mudik dan balik Lebaran 2023 berlangsung.Kepala Divisi Operasi ASTRA Tol Cipali, Sri Mulyo mengatakan, 1,6 juta kendaraan yang melintasi Tol Cipali tersebut, terhitung sejak H-10 sampai dengan H+6."Jumlah kendaraan yang melintas tahun ini, lebih besar dibandingkan tahun kemarin," ujar Mulyo, Minggu, 30 April 2023.Mulyo mengungkapkan, bahwa jumlah kendaraan yang melintasi Tol Cipali pada arus mudik dan balik Lebaran 2023 ini, jumlahnya meningkat 46 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Ia juga memprediksi, para pemudik yang belum melakukan arus balik masih cukup tinggi. Diperkirakan, masih ada sebanyak 26 persen pemudik yang belum kembali ke wilayah Jabodetabek."Kami memprediksi masih 26 persen pemudik yang belum melakukan arus balik," kata Mulyo.Sedangkan arus lalu lintas yang terjadi pada Sabtu 29 April 2023 kemarin, mengalami kenaikan. Kondisi tersebut juga dipengaruhi dengan penerapan one way yang diberlakukan oleh pemerintah.Penerapan one way dari Gerbang Tol Kalikangkung KM 414-72 Tol Jakarta Cikampek, diberlakukan sejak pukul 20.35 WIB kemarin."Kami memohon maaf kepada pengguna jalan yang terdampak penerapan one way di jalan tol," kata Mulyo.