Polisi Periksa Kejiwaan Ibu Pembakar Bayinya Hingga Tewas di Madiun

Sakit Hati Dituduh Selingkuh





Madiun: Polres Madiun berencana memeriksa kondisi kejiwaan IS, 36,warga Desa Ngranget, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun yang tega membakar bayinya sesaat usai dilahirkan hingga meninggal.Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo mengatakan pemeriksaan kejiwaan akan dilakukan setelah kondisi IS sudah sehat pascapersalinan."Saat ini tersangka IS masih menjalani perawatan di RSUD Dolopo karena pendarahan setelah melahirkan. HB tersangka masih rendah sehingga belum bisa dimintai keterangan banyak," ujar Anton di Madiun, Rabu, 8 Februari 2023.Dalam pemeriksaan sementara, IS mengaku membakar bayinya sendiri di tungku perapian dapur rumahnya. Alasannya, ia merasa sakit hati dan teringat kata-kata tuduhan suaminya bahwa bayi yang dikandung dan dilahirkannya itu adalah hasil hubungan selingkuh dengan pria lain."Jadi, motifnya ibu ini sakit hati dituduh suaminya kalau bayi yang dilahirkan itu adalah hasil perbuatan selingkuh dengan pria lain," kata Anton.Dalam keseharian, IS tinggal bersama anak pertamanya yang sekolah kelas IV SD. Sedangkan sang suami bekerja dan tinggal di Banyuwangi sehingga jarang pulang.Peristiwa pembakaran bayi tersebut dilakukan pada Senin, 6 Februari 2023. Saat itu, IS tidak tahu jika ia akan melahirkan. Sebelum melahirkan, IS mengaku makan buah durian dan jambu. Setelah itu, dia merasa perutnya sakit dan kontraksi hingga akhirnya terjadi kelahiran."Yang bersangkutan melahirkan sendiri bayinya di rumah tanpa pertolongan medis. Tersangka merasa lemas karena sempat terjadi pendarahan. Setelah melahirkan, dia mengaku kesal teringat dituduh suami telah berselingkuh maka langsung membawa janin yang baru dilahirkannya ke tungku perapian untuk dibakar," kata Anton.Aksi nekat pelaku itu terungkap berawal dari kecurigaan tetangga karena rumah pelaku yang terus tertutup sejak Jumat, 3 Februari 2023. Tetangga pelaku kemudian mengetuk pintu, namun tidak ada respons. Tetangga tersebut lalu membuka paksa pintu dan masuk ke rumah.Dari dalam rumah, warga mencium aroma anyir darah, bau busuk, dan juga terdapat ceceran darah di kamar. Sejumlah warga akhirnya mencari sumber darah dan bau tak sedap itu. Mereka kemudian menemukan ada jasad bayi yang terbakar di atas tungku. Jasad sudah rusak, hanya tersisa sedikit tangan yang menghitam.Sementara IS telah melarikan diri ke area hutan di sekitar Kecamatan Dagangan. IS ditangkap polisi pada Selasa, 7 Februari dalam kondisi lemas karena sisa pendarahan setelah melahirkan.